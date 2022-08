Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr? Klingt nach einer Binsenweisheit, aber es trifft doch bemerkenswert zu. Denn über wenig lässt sich so trefflich streiten wie über Erziehungsmethoden von Kindern. Und von allen Seiten gibt es wohlwollende Tipps und Tricks, denn grob gesprochen weiß ja jeder Bescheid, wie man Kinder gut erzieht – nur deren Eltern halt nicht. Aber das kennt sicherlich auch die heutige Großelterngeneration zur Genüge aus eigener Erfahrung – wie auch deren Eltern sich schon für ihren Erziehungsstil rechtfertigen mussten.

Eltern werden schnell als Fahrzeug abgestempelt

Ein Phänomen unserer Zeit ist aber, dass man als Eltern relativ schnell und endgültig in Schubladen gesteckt wird. Nicht ganz erschließt sich derweil, warum Eltern vorzugsweise mit Fahrzeugen gleichgesetzt werden.

Da gibt es die Helikopter-Eltern als prominentestes Beispiel. Das sind die Überfürsorglichen, die alle Lebensbereiche ihres Kindes überwachen, die häufig alles besser wissen als all jene, denen sie ihre Kinder zwecks Weiterentwicklung temporär anvertrauen. Lehrer und Erzieher können ein Lied davon singen.

Zu Land, zu Wasser und in der Luft

Die Steigerung davon sind die Rasenmäher-Eltern, aufgrund der Wucht, mit der sie alle potentiellen Hindernisse aus dem Leben ihrer Kinder katapultieren, auch gerne als Schneepflug-Eltern bezeichnet.

Das krasse Gegenteil sind derweil die U-Boot-Eltern. Das sind quasi diejenigen, die abtauchen und ihre Sprösslinge sich selbst überlassen, vor allem wenn es Probleme gibt.

Was sind eigentlich SUV-Eltern?

Dann gibt es aber noch eine weitere Kategorie: Die SUV-Eltern. Bei denen spielt der fahrbare Untersatz tatsächlich eine wichtige Rolle. Das sind nämlich diejenigen, die ihre Kinder mit fettem Fahrzeug am liebsten direkt vor der Klassenzimmertür oder in der Kita-Gruppe absetzen würden.

Momentan weilen die Vertreter dieser Kategorie in den Ferien – aber wehe wenn sie wieder losgelassen: Dann sind Verkehrschaos und Auseinandersetzungen um die besten Parkplätze vor den Bildungsanstalten der Stadt garantiert.

Oder ist das auch nur so ein Klischee? In gut zwei Wochen werden wir es auch in den Schulbezirken von Waldshut-Tiengen ja erleben.