Das Strafrecht bezeichnet Diebstahl als Straftat gegen das Eigentum. Genauer: Ein Dieb ist, wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. Bestraft wird der Dieb mit maximal fünf Jahren Gefängnis oder mindestens einer Geldstrafe. Wovon Diebe sich nicht abhalten lassen. Zahlen darüber, was bei uns in Deutschland pro Jahr geklaut wird, lassen den Diebstahl als florierendes Gewerbe erscheinen. 1,82 Millionen Fälle gab es 2019 insgesamt, die wichtigsten davon: Ladendiebstahl 325.786, Fahrraddiebstahl 277.874, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen 222.129, Wohnraumeinbruch 87.145 und Kfz-Diebstahl 28.132.

Zu den restlichen, nicht extra aufgezählten Delikten zählt Autoreifenklau, wie er sich im Oktober des Jahres 1990 in Waldshut zutrug. Wobei man dem Dieb in diesem Fall zugestehen musste, äußerst kreativ vorgegangen zu sein. Es war ein hellheiterer Dienstag, an dem sich der unbekannte Monteur zwischen 8 und 13 Uhr auf dem überdachten Parkplatz des Matthias-Claudius-Heims an der St. Blasier Straße eingefunden hatte. Wohl in aller Seelenruhe montierte er an einem der dort vom Heimpersonal geparkten Autos die vier neuwertigen Reifen ab. Um nun nicht unangenehm bei vorbeigehenden Passanten aufzufallen, nahm der Dieb Zuflucht zur hohen Kunst der Tarnung.

Aber wie? Illegal war seine Vormittagsbeschäftigung ja allemal. Um dies zu kaschieren, hatte er vier alte Reifen mitgebracht, die er gegen die neuen austauschte. Womit er einem zufälligen Beobachter signalisierte, dass sich hier ein geplagter Autofahrer an die unbeliebte Prozedur des Reifenwechsels machte. Ganz legal also, vorausgesetzt, die Reifen gehören dem Besitzer. Dass dem nicht so war, wer konnte das schon ahnen? Manch einer hatte vielleicht sogar Mitleid mit dem ins Schwitzen gekommenen vermeintlichen Autobesitzer. Dem tatsächlichen Autobesitzer blieb im Nachhinein nur noch zu wünschen, dass er zumindest noch genügend Profil auf den Gebrauchten hatte, um zur Polizei zu kommen.