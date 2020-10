Einen völlig falschen Eindruck vom Straßennetz im Kreis Waldshut erhielt ein 36-jähriger US-Amerikaner, den es im Herbst vor 30 Jahren auf einer Besichtigungstour durch Deutschland auch in den Südwesten verschlagen hatte. Mit einer in München gemieteten Nobelkarosse machte sich der Amerikaner auf, den Schwarzwald zu erkunden.

Zwischen Grießen und Stetten gelang ihm dies in besonderer Weise, als er abends bei leichtem Nebel in einer Kurve aus Versehen die Landstraße verließ und auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg weiter fuhr. In seinem großen Auto wunderte sich der Tourist zunehmend über die schmalen Straßen in Old Germany, sah aber keinen Grund, zu wenden. Noch verwunderter war der Amerikaner, als der Weg nicht einmal mehr asphaltiert war, sondern nur noch geschottert. Und 200 Meter weiter wurde der Weg plötzlich so steil und schlüpfrig, dass es der schwere Wagen nicht mehr schaffte.

„Jetzt kehr ich aber doch um“, mag sich der Fahrer gedacht haben und setzte zur Wendung an. Was ihm missglückte, denn über die Hinterräder rutschte der Wagen vom Weg in einen steilen Hang hinein. Was in den folgenden zweieinhalb Stunden geschah, lief nach dem Motto ab: ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Bei jedem Versuch, den teuren Mietwagen auf den Waldweg zurück zu manövrieren, rutschte er stetig talwärts, bis er schließlich 120 Meter vom Weg entfernt auf einem Baumstumpf aufsaß und nicht mehr zu bewegen war. Jetzt erst gab der Amerikaner seinen völlig verkorksten Schwarzwald-Trip auf und machte sich zu Fuß auf den Weg zurück in die Zivilisation. Am Ende dieses Tages bettete er sein müdes Haupt in einer Waldshuter Gaststätte.

Am anderen Morgen benachrichtigte der Amerikaner die Polizei, die die Luxuskarosse nach längerer Suche fand. Wobei es den Polizisten schleierhaft war, wie der Mann es geschafft hatte, das Auto unbeschädigt durch den dichten Wald zu steuern. Zur Bergung mussten zwei Bäume gefällt werden, damit der Wagen mit einem Traktor auf den Wirtschaftsweg gezogen werden konnte.