Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate hatte der CDU-Ortsverband Tiengen zu einem Spaziergang eingeladen. Nachdem es im Dezember 2022 unter anderem um den Park-und-Ride-Parkplatz am Bahnhof, der derzeit gebaut wird, und im März 2023 um die Neugestaltung des Marktplatzes und des Ali-Theaters ging, standen nun die Schulen und Kindergärten auf dem Programm.

Das Thema lockte im Gegensatz zu den vorherigen Veranstaltungen nur eine Handvoll Interessierte an. Obwohl es bei dem Treffen um Bildung und die Betreuung von Kindern ging, waren keine Eltern gekommen. Der Rundgang startete an der Johann-Peter-Hebel-Schule. Diejenigen, die daran teilnahmen, erinnerte die Ortsverbandsvorsitzende Nathalie Rindt zunächst an den Schultausch, der vor einigen Jahren in Tiengen vollzogen wurde.

Schulen tauschen Standort

Nach einer Entscheidung des Gemeinderats hatten die beiden Grundschulen im Stadtgebiet zum Schuljahresbeginn 2020/21 ihren Standort getauscht. Die größere und in beengten Verhältnissen arbeitende Johann-Peter-Hebel-Schule mit Ganztagsbetrieb zog in die Breitenfelder Straße, wo eine Mensa und Sporthalle vorhanden sind.

Die Halbtags-Grundschule der ehemaligen Schule am Hochrhein hieß von da an wieder wie früher, Hans-Thoma-Schule, und wechselte in die Schulstraße. „Die Bezeichnung der Gebäude sorgt manchmal noch für Verwirrung“, erklärte Rindt. „Aber nur bei denen, die nicht mehr in die Schule gehen“, entgegnete Vorstandsmitglied Cornelia Scharnagl schmunzelnd.

Von Stephanie Meyer, bei der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen unter anderem zuständig für Kindergärten und Schulen, erfuhren die Teilnehmer des Rundgangs, dass es ab 2026 in Baden-Württemberg einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen gibt. „Wir müssen jetzt anfangen zu planen“, sagte Meyer. Sie betonte, dass es nicht möglich sei, die Betreuung ausschließlich durch Fachkräfte abzudecken.

Den Fachkräftemangel im Bereich Betreuung bestätigte Michael Guldi, der die Sozialen Dienste beim DRK-Kreisverband Waldshut leitet. Das DRK betreibt im Auftrag der Stadt unter anderem an der Johann-Peter-Hebel-Schule die Mensa und den Schülerhort. Guldi zufolge verzeichnet die Rettungsgesellschaft einen Rückgang bei den Ausbildungen zu Erziehern, Kinderpfleger und Sozialarbeitern.

Kindergärten und Schulen in der Stadt Im Stadtgebiet von Waldshut-Tiengen gibt es laut Stephanie Meyer 23 Kindergärten. Davon sind zehn in städtischer und neun in kirchlicher Trägerschaft, vier sind in privater Hand. Die Stadtverwaltung vermittelt Betreuungsplätze über das Portal „Little Bird“ zentral für alle Einrichtungen. In Waldshut-Tiengen befinden sich neun städtische Schulen: vier Grundschulen (jeweils zwei in Waldshut und Tiengen), zwei Realschulen und zwei Gymnasien sowie die Grund- und Werkrealschule in Gurtweil.

Michael Guldi blickte zurück auf die Anfänge der Hortbetreuung am Schulstandort in der Breitenfelder Straße. „1994 waren es hier 20 Kinder.“ Die Nachfrage sei zunächst gering gewesen. Inzwischen sind es zwischen 180 und 190 Mädchen und Jungen, die an der Einrichtung gemeinsam zu Mittag essen und ihre Hausaufgaben machen.

Silke Ostermann, Leiterin des Baurechtsamts, wollte bei einer kurzen Besichtigung der Mensa wissen, was die Kinder am liebsten essen. „Alles, was schwimmt, mögen sie“, antwortete Guldi und zählte Gerichte mit Curry-, Tomaten- und Käsesoße auf.

In der Mensa der Johann-Peter-Hebel-Schule wird Wert auf eine gesunde Ernährung gelegt. | Bild: Juliane Schlichter

Nathalie Rindt berichtete, dass die Mensa ihre Kapazitätsgrenze erreicht habe. Der Platz für Lagerung und Zubereitung reiche nicht mehr aus und werde durch das Versetzen einer Wand vergrößert. Diese Information gab die Vorsitzende weiter von Carmen Urban, Leiterin des Hochbauamts, die wie Bürgermeisterin Petra Dorfmeister krankheitsbedingt nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte.

Gebaut wird auch neben der Johann-Peter-Hebel-Schule. Dort entsteht derzeit der Neubau des Kindergartens St. Josef, der vom Seilerbergweg wegzieht. „Ziel ist, dass er Ende 2023 fertig wird“, erwähnte Rindt. Maximilian Reich wollte wissen, ob der Kindergarten nach dem Umzug ein städtischer wird. Stephanie Meyer verneinte: „Der kirchliche Träger bleibt.“

Der Rohbau für den Kindergarten St. Josef steht. Spätestens Anfang 2024 können die Kinder vom Seilerbergweg in das Gebäude einziehen. | Bild: Juliane Schlichter

An der Hans-Thoma-Schule in der Schulstraße wurden die Teilnehmer des Rundgangs von Schulleiter Henning Zillessen empfangen. Auch an seiner Einrichtung gibt es einen DRK-Kinderhort, den er als „Glücksfall“ bezeichnete. „Die Zusammenarbeit läuft hervorragend. Die Kinder sind gut aufgehoben.“

Zillessen äußerte sich gegenüber den Besuchern zufrieden mit der Ausstattung an seiner Schule. Auch die Digitalisierung befinde sich auf einem gutem Weg. „Es gibt ein einziges Manko, was uns in der Nase liegt: Die sanitären Anlagen sind in die Jahre gekommen.“ Nathalie Rindt ließ von Carmen Urban ausrichten, dass die Planung für die Sanierung der Toiletten laufe. 2024 wolle man damit beginnen.