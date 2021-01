Natürlich dürfte nach fünf Jahren Amtszeit praktisch jeder Einwohner wissen, wie Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank aussieht. Doch welches sind die Gesichter der vielen anderen Menschen, die in den beiden Rathäusern dafür sorgen, dass der komplexe Verwaltungsapparat der 24.000-Einwohner-Kommune zur Zufriedenheit der Bürger funktioniert? Wer bisher die Internet-Seite der Stadt aufrief, konnte in dem praktischen Verzeichnis „Mitarbeiter von A-Z“ nicht nur die Ansprechpartner für sein jeweiliges Anliegen samt Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse finden, sondern bei einem Großteil der Namen auch ein Porträtfoto – etwa nach dem Motto: „Das ist also die freundliche Dame, die für meinen neuen Personalausweis sorgt.“ Oder aber auch: „So sieht der Herr aus, bei dem ich einen Rabatt für mein Falschparker-Knöllchen heraushandeln möchte.“

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die derzeit wieder mit Einschränkungen beim Rathaus-Besuch verbunden ist, dürfte die Wirkung der Konterfeis nicht zu unterschätzen sein. Seit einiger Zeit jedoch sind die netten Bilder verschwunden. Wie eine Nachfrage beim Rathaus ergab, liegt dies aber nicht etwa daran, dass die Beschäftigten künftig unerkannt ihrer Arbeit nachgehen möchten. Sondern es kam offenbar zu einer technischen Panne. Nach deren Behebung dürfte der Internet-Auftritt wieder komplett sein und das Rathaus sich auch typografisch erneut ganz von seiner persönlichen Seite zeigen.