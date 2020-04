Die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen trifft gegenwärtig Vorbereitungen, um die wegen der Corona-Krise für den Publikumsverkehr geschlossenen Dienststellen wieder zu öffnen. Ab Mitte/Ende Mai sollen die Bürgerbüros, das Standesamt und die Büchereien wieder zugänglich sein. Darüber informierte Ordnungsamtsleiter Ralph Albrecht in der ersten Gemeinderatssitzung, die nach der pandemiebedingten Zwangspause stattfand.

Unter den jetzt allgemein üblichen Hygienevorkehrungen fand die öffentliche Sitzung am Montagabend in der Stadthalle Waldshut statt. Spender für Desinfektionsmittel waren aufgestellt, und Masken für Mund- und Nasenschutz, die von einem Teil der Stadträte und Zuhörer auch benutzt wurden, lagen im Foyer bereit. Im großen Saal waren die Tische des Kommunalparlaments und die Stühle des Publikums so platziert, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand eingehalten werden konnte.

Gegenwärtig sind alle Dienststellen der Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen. Für Anfragen zum Thema Corona ist ein Bürgertelefon eingerichtet worden. Nach den Worten des Ordnungsamtsleiters laufen jedoch seit vergangener Woche Vorbereitungen, die Rathäuser wieder für die Bürger zu öffnen. Dafür werden beispielsweise wie in Ladengeschäften Plexiglas-Trennscheiben installiert. Ab Mitte/Ende Mai sollen unter anderem die Bürgerbüros und die städtischen Büchereien in Waldshut und Tiengen wieder den Betrieb aufnehmen. Und bereits ab 9. Mai sollen im Standesamt wieder Eheschließungen möglich sein – allerdings unter der Berücksichtigung der nach wie vor geltenden Hygieneauflagen und daher nach den Worten von Albrecht „einstweilen nicht in dem Format, wie man sich vielleicht eine Traumhochzeit vorstellt“.

Ralph Albrecht berichtete auch darüber, wie sich die Stadtverwaltung intern auf die Corona-Krise eingestellt hat. Zum Arbeitsschutz seien Einzelbüros statt eines möglichen Schichtdiensts eingerichtet worden: „Wir wollten, dasss wir in den Kernzeiten erreichbar sind.“ Wie in der freien Wirtschaft würden auch städtische Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten: „Wo es ging, haben wir Home Office ermöglicht.“

Die Einhaltung der Corona-Verordnung des Landes zu überwachen, ist Aufgabe des Gemeindevollzugsdiensts. Laut den Ausführungen von Ralph Albrecht laufen bei der Stadt gegenwärtig 20 Bußgeldverfahren. Dabei gehe es nicht um Verstöße durch Unternehmen, sondern um Zuwiderhandlungen gegen das Kontaktverbot. Dies untersagt, Familien ausgenommen, Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit.