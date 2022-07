von Ursula Freudig

Herr Siebold, warum haben Sie bei der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen als Zunftmeister aufgehört?

Ich wollte einfach, weil ich finde, dass 13 Jahre lang genug sind und ein Nachfolger bereit stand. Man geht irgendwann immer in den gleichen Spuren. Ein Neuer bringt neue Ideen ein, verändert Dinge, was wichtig ist.

Es geht darum, den Kern, das Brauchtum, zu bewahren, aber man muss es immer wieder in neue Themen verpacken, es muss immer wieder was Modernes hinzukommen, um die Leute an das Brauchtum heranzuführen und mitzunehmen. Es waren für mich 13 schöne und lehrreiche Jahre, aber jetzt ist es gut, dass dieses Amt in neuen Händen ist.

Tobias Fritz ist der richtige Mann als Nachfolger?

Ja. Tobias Fritz wollte schon als Junge Zunftmeister werden. Er ist mit dem ganzen Herzen dabei und hat schon viele Aufgaben in der Zunft übernommen und gemeistert. Wir wissen, er kann es und er hat auch schon erste Änderungen vorgenommen. Ich hatte keinen Vize-Zunftmeister, er hat mit Ralf Kögel einen. Viele kennen Tobias Fritz noch nicht, aber er wird in seine neue Rolle hineinwachsen und ist auch nicht alleine. Wir Zünftler arbeiten gut zusammen, es geht ja auch nur Miteinander.

Zu Person Ralf Siebold (60) ist bis auf wenige Jahre seiner Geburts- und Heimatstadt Tiengen treu geblieben. Er ist verheiratet, hat drei Töchter, vier Enkel und lebt mit seiner Frau auf dem Vitibuck. Beruflich ist er als Diamanttechniker im Außendienst viel unterwegs. 1992, im Alter von 30 Jahren, wurde er Mitglied der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen und 2009 vom Zunftrat zum Zunftmeister gewählt. Kürzlich, nach 13 Jahren, hat er dieses Amt an den Zunftrat Tobias Fritz abgegeben und ist jetzt „einfaches“ Zunftratsmitglied. Der Schwyzertag Anfang Juli ist noch maßgeblich unter seiner Regie über die Bühne gegangen, obwohl er offiziell bereits nicht mehr Zunftmeister war. Die Zunft Die Bürger-und Narrenzunft 1503 Tiengen hält historisch verwurzeltes Brauchtum lebendig, das mit dem Feiern des Schwyzertags und der Tiengener Fasnacht in die Gegenwart getragen wird. Der Schwyzertag, bei dem Trachtenträger im Mittelpunkt stehen, geht auf Ereignisse im Jahr 1415 zurück und die Tiengener Fasnacht mit ihren Hästrägern, auf Ereignisse im Jahr 1503. Die Zunft ist Mitglied im Bund Heimat und Volksleben und in der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. Sie zählt knapp 200 Mitglieder, rund 120 davon sind in verschiedenen Gruppen aktiv: Zunftrat, Historische Trachtengruppe, Fahnenschwingerinnen, Schnurrewyber, Narrengericht, Katzenrölli und Henker.

Was braucht Ihrer Ansicht nach ein guter Zunftmeister?

Er muss hinter dem Brauchtum stehen, um das es in der Tiengener Zunft geht. Er braucht weiterhin eine gewisse Ausstrahlung und Eloquenz, er muss eine offene Art haben, gut reden und auf Menschen zugehen und mit ihnen umgehen können. Und natürlich muss er Entscheidungen treffen können.

Ralf Siebold spricht mit Ursula Freudig über seine Zeit als Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft Tiengen. | Bild: Martina Siebold

Und er braucht eine Frau, die hinter ihm steht. Sonst kann man es vergessen. Man ist einfach zu oft nicht zu Hause für eine Frau, die nichts mit der Zunft am Hut hat. Mein Frau und auch die von Tobias Fritz sind in der Zunft engagiert.

Und Zeit muss er auch investieren, oder?

Ja, ein Zunftmeister ist zeitlich schon sehr eingebunden. Man hat das ganze Jahr jeden Monat etwa drei Sitzungen. Ich war fast jeden Tag mit irgendwelchen Zunftgeschäften beschäftigt. Während Corona war es zwar weniger, aber der Kontakt zueinander musste gehalten werden.

Alle Zunftmitglieder bringen grundsätzlich viel Zeit ein. Wir haben mal ausgerechnet, dass für einen Schwyzertag rund 10.000 Stunden ehrenamtlicher Einsatz von Zunftmitgliedern nötig ist. Alle zeigen ein riesiges Engagement. Mein Vater zum Beispiel ist schon 87, hilft aber immer noch mit.

In 13 Jahren gewöhnt man sich an eine Führungsrolle – tut‘s nicht ein bisschen weh, dass Sie nicht mehr Chef sind?

Ich gebe zu, ich muss wie die Schweizer sagen, mir schon manchmal aus Maul hocken und mir bewusst machen, das jetzt jemand anders die Entscheidungen trifft. Ich habe mir aber fest vorgenommen, mich nicht einzumischen. Tobias Fritz und ich sind in gutem Kontakt und machen auch Dinge zusammen.

Tobias Fritz (links), neuer Zunftmeister der Tiengener Zunft und sein Vorgänger Ralf Siebold beim Schwyzertag 2022 auf dem Tiengener Marktplatz.

Erst kürzlich haben wir gemeinsam die rot-weiße Bändel-Deko vom Schwyzertag über der Fußgängerzone entfernt. Jemand kam vorbei und sagte, das lob ich mir, der alte und neue Zunftmeister arbeiten zusammen. Es geht darum, die Übergabe so zu gestalten, dass sie optimal für die Zunft läuft. Was wir machen, machen wir ja nicht für uns, sondern für das Brauchtum und für Tiengen, für alle, die hier und im Umfeld wohnen.

Was war für Sie das Schönste in diesen 13 Jahren, was waren Höhepunkte und bewegende Momente?

Das Schönste war und ist für mich die Kameradschaft und das Miteinander in der Zunft. Wir sind als Zunftrat sehr zusammen gewachsen, ich konnte zu jedem gehen, wenn ich Unterstützung brauchte. Ich konnte 13 Jahre lang an vorderster Front Brauchtum wahren und leben, was ich als wichtige Aufgabe ansehe. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, weiß auch nicht, wo seine Zukunft ist. Für mich stimmt das.

Nie vergessen werde ich meine Wahl zum Zunftmeister 2009 in der Hauptversammlung im Hotel „Bercher“. Es war etwas Besonderes, vor der ganzen Mannschaft zu stehen und zu wissen, dass ich jetzt die Verantwortung habe. Genauso bewegend und eine Ehre war es für mich, beim diesjährigen Heimatabend den goldenen Ehrenschild bekommen zu haben.

Ex-Zunftmeister Ralf Siebold mit der Urkunde und dem goldenen Schild um den Hals, beides bekam er beim Heimatabend für seine Verdienste überreicht. | Bild: Ursula Freudig

Es ist die höchste Auszeichnung, die wir zu vergeben haben. Es freut mich, dass demnächst mein Name in der kleinen Zunftstube auf einem Brett unter dem von etlichen anderen Trägern dieser Auszeichnung stehen wird. Überhaupt war der diesjährige Heimatabend für mich etwas ganz Besonderes.

Warum war er besonders?

Es war der erste Heimatabend im Schlossgarten. Wegen der Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche konnte er nicht auf dem Kirchplatz stattfinden. Ich fand die Atmosphäre dort sensationell. Wo er nächstes Jahr stattfinden wird, ist nicht mehr meine Entscheidung. Seit 1984 findet er traditionell auf dem Kirchplatz statt, wo durch den festen Untergrund der Aufwand für den Aufbau doch sehr viel geringer ist als im Schlossgarten.

In Ihrer kurzen Ansprache beim Heimatabend gaben sie indirekt preis, dass Sie auch ein unbequemer Zunftmeister sein konnten.

Ja, ich konnte manchmal schon etwas direkter werden, deshalb entschuldige ich mich hier nochmals bei allen, denen ich in den 13 Jahren auf den Schlips getreten bin und danke allen, die mich innerhalb und außerhalb der Zunft unterstützt haben.

Wie fällt Ihr Fazit zum Schwyzertag aus?

Ich bin sehr zufrieden. Es war ein sehr schöner Schwyzertag, und ich denke, er war besser als in den Vor-Coronajahren 2018 und 2019. Die Leute wollten nach zwei Jahren Corona-Pause raus, sie wollten feiern und sich treffen. Viele haben gemerkt, dass sie nicht unbedingt die sozialen Medien brauchen, sondern echte Begegnungen. Ich habe viele getroffen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe.

Hat lokal verwurzeltes Brauchtum Ihrer Ansicht nach überhaupt noch eine sichere Zukunft?

Das Brauchtum wird nicht aussterben, solange es Enthusiasten wie uns in der Zunft gibt, die sich darum kümmern. Aber man muss wie gesagt mit der Zeit gehen und immer wieder neue und moderne Elemente reinbringen. Beim Heimatabend hätte zum Beispiel für den modernen Part ein Saxophon-Ensemble spielen sollen, aber leider musste das entfallen, weil ein Musiker kurzfristig krank geworden war.

Haben Sie keine Angst, dass Ihnen jetzt langweilig wird?

Die Zunftbrüder sind meine Freunde und die Zunft ist ein Stück Heimat für mich. Ich bin und bleibe Zünftler mit Leib und Seele und werde nach wie vor aktiv sein. Ich bin nicht der Typ, der sich am Wochenende aufs Sofa setzt und dort bleibt. Die Arbeit in und für die Zunft wird weiterhin ihren Weg zu mir finden. Beim Jazzfest stand ich zum Beispiel hinter dem Getränkestand der Zunft. Außerdem bin ich dabei, einen Mercedes Sprinter zu einem Wohnmobil umzubauen, damit es auf Weltreise gehen kann, wenn ich mal in Rente bin. Langweilig wird mir also bestimmt nicht.