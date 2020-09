von sk

Die jährliche Alpentour des Velo- und Bikeclubs Waldshut-Tiengen führte in die Schweiz nach Melchsee-Frutt. Mit ihren Montainbikes erlebten die Teilnehmer eine unvergessliche Panoramatour bei besten Wetterbedingungen.

Grandiose Aussicht

Der Veloclub berichtet über die Exkursion in die Zentralschweiz: „Nachdem wir uns die ersten Höhenmeter zum Melchsee mit der Seilbahn erspart haben, galt es immer noch 54 Kilometer und 1430 Höhenmeter zu bewältigen. Um aber zu der ersten Singletrail-Abfahrt zu kommen, mussten wir schon den ersten längeren Anstieg der Tour bewältigen. Dieser führte zum größten Teil über Singletrails (Pfade, die gerade für ein Fahrrad breit genug sind) nach oben, was den Anstieg ziemlich anstrengend machte. Auch um die ein oder andere Tragepassage kamen wir nicht herum. Nachdem wir oben angekommen waren und danach schon die erste Abfahrt hinter uns hatten, ging es weiter über viele Trails mit einigen kleinen Zwischenanstiegen. Die Singletrail-Abfahrten waren ziemlich abwechslungsreich, da sie meistens sehr flowig und für jeden einfach zu fahren waren, aber trotzdem auch steinige oder enge technische Teile enthielten. Unten beim Sarnersee angekommen, beendeten wir wie jedes Jahr die Tour mit einer Cervelat vom Grill. Auch wenn wir am Ende die Tour ein wenig verkürzen mussten, war es eine Super-Tour mit einer grandiosen Aussicht auf eine tolle Landschaft.“