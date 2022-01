von Melanie Mickley

Mit drei neuen spannenden Abenteuern begeisterte die Freiburger Puppenbühne am Samstag und Sonntag wieder kleine und große Besucher im ausverkauften Schlosskeller Tiengen.

Obwohl inzwischen die Digitalisierung auch in die Kinderzimmer vorgedrungen ist, erfreut sich das klassische Handpuppenspiel größter Beliebtheit. Kein Wunder bei den spannenden Abenteuern, die Johannes Minuth von der Freiburger Puppenbühne nun schon seit 24 Jahren auf Einladung des Kulturamts für die Kinder in Waldshut-Tiengen mitbringt. Sein Spiel nimmt die kleinen und großen Zuschauer mit auf eine Reise ins Land der Fantasie und lädt zum Mitmachen und Mitfiebern ein.

Hochrhein „Die rollenden Steinchen“ erhalten beim Deutschen Rock & Pop Preis gleich zwei Auszeichnungen Das könnte Sie auch interessieren

„Die Stücke sind dem neuzeitlichen Hören und Sehen angepasst“, erklärt Minuth. Die Schnitte seien nun schneller, es gebe mehr „Action“ und die Dialoge sind kürzer als früher. So gehe ihm die Handlung flott von der Hand und sei jederzeit flexibel, um die Kinder in die Geschichte einzubeziehen: „Der Dialog mit den Figuren gibt ihnen das gute Gefühl, mitgeholfen zu haben und dass sich somit alles zum Guten gewendet hat. So wird Mut und Selbstbewusstsein aufgebaut und die Kinder lernen, dass es sich lohnt, sich für das Gute einzusetzen und auf der Seite des Rechts aufrichtig durchs Leben zu gehen.“

Ein Wiedersehen mit Pinocchio

Dies gelingt bei den 24. Tiengener Puppenspieltagen mit drei spannenden Geschichten, bei denen es auch ein Wiedersehen mit Pinocchio gab. Der alte, einsame Werkstattmeister Gepetto schnitzte aus Pinienholz eine Puppe. Eines Nachts erweckt die blaue Fee die Puppe zum Leben und Pinocchio wird ein richtiger, lebendiger Junge, der aber lieber herumtobt, als in die Schule zu gehen. Dann ist auch noch das Schulgeld verschwunden und Pinocchio wird von unbekannten Gestalten eingesperrt. Glücklicherweise gibt es das kleine Publikum und den Kater Figaro, um Pinocchio zu retten und auf den richtigen Weg zu bringen.

Hochrhein „Das hast du gut gemacht!“: Lob auf Knopfdruck gibt es nur in diesem Schweizer Dorf Das könnte Sie auch interessieren

Ein weiteres Abenteuer erlebte Kasper auf der Reise in das Land des Sultans von Samarkand, um Prinz Aladin kennenzulernen, dem die kostbare Wunderlampe gehört. Gemeinsam müssen viele Abenteuer bestanden werden, denn der Zauberer Ratschipur schmiedet finstere Pläne. Das lebendige Puppenspiel lässt die Kinder dabei aber nicht nur zuschauen, sondern auch an dieser Reise teilnehmen. Und am Ende ergänzen sich Orient und Okzident ganz wunderbar.

Ein gutes Ende gab es dank Kasper, Bello und der Mithilfe der Zuschauer auch für Prinz Holdermund, der von der eifersüchtigen Fürstin der Nacht in einen Drachen verwandelt und in den Wald der vielen Gesichter verbannt wurde, noch bevor er die angebetete Prinzessin Arabella heiraten konnte.