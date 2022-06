von Susanne Schleinzer-Bilal

Nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche in Waldshut, den Pfarrer Ulrich Sickinger gehalten hatte, folgten an die 50 Katholiken der feierlichen Prozession, die von den Ministranten angeführt wurde.

Die Eschbacher Chäppele folgten dicht auf die Ministranten und vor der Trachtenvereinigung Alt-Waldshut. Dieses Privileg steht ihnen zu, weil sie seit 1520 zur Zeit des Reformators Balthasar Hubmaier als besonders gläubig gelten.

Die musikalische Begleitung erfolgte durch die Stadtmusik und an den Altären durch den Kirchenchor. Dieses Jahr gab es keine Blumenteppiche, sondern nur zwei Altäre in der Kaiserstraße.

Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

