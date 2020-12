„Kein Virus und keine Corona-Verordnung der Welt können Weihnachten verhindern“, schreibt Dekanin Christiane Vogel im jüngsten Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut. Dennoch wird das Fest zur Geburt Jesu Christus wegen der Pandemie anders ausfallen als gewohnt.

„Es ist wichtig, dass niemand durch Heiligabend krank wird“, betont Vogel in einem Gespräch mit dieser Zeitung mit Blick auf die bevorstehenden Gottesdienste. Die evangelische Kirchengemeinde hat sich deshalb ein Hygiene- und Sicherheitskonzept überlegt, wie die Gläubigen Weihnachten unter Einhaltung der aktuell gesetzlichen Vorgaben feiern können.

Gleichwohl stünden alle Planungen unter Vorbehalt. „Wenn die Behörden sagen, es geht nicht, gibt es keinen Gottesdienst“, sagt die evangelische Theologin. Derzeit sind an Heiligabend fünf Gottesdienste, vier in Waldshut und einer in Dogern, vorgesehen, drei davon sollen im Freien stattfinden. „Alle Gottesdienste sind auf 30 Minuten beschränkt“, sagt der Vorsitzende der Bezirkssynode Felix Lohrer. Bereits seit Wiederaufnahme im Mai nach dem ersten Corona-Lockdown handhabe die Gemeinde dies so.

In der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut wird dieses Jahr Weihnachten anders gefeiert. Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig, der Vorsitzende der Bezirkssynode Felix Lohrer und Dekanin Christiane Vogel machen das Beste aus der Corona-Situation (von links). | Bild: Juliane Schlichter

In der Versöhnungskirche in Waldshut können bis zu 80 Menschen an einem Gottesdienst teilnehmen. „Wir haben so ein großes Glück mit unserer Kirche“, freut sich Vogel. Das 1977 errichtete Gotteshaus besitzt nicht die üblichen festen Kirchenbänke, sondern variable Stühle. „So gibt es genügend Abstand“, so die Dekanin.

Als besondere Herausforderung bezeichnet Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig im Pressegespräch das diesjährige Krippenspiel. „Normalerweise stehen dafür 20 bis 25 Kinder auf der Bühne“, erzählt er, was dieses Jahr wegen Corona nicht durchführbar sei.

Die Kirchengemeinde Heiligabend Weihnachtsgottesdienste finden in der evangelischen Kirchengemeinde an Heiligabend, 24. Dezember, um 15.30 und 18.30 Uhr in Waldshut im Stadtpark und um 21.30 und 23 Uhr in der Versöhnungskirche statt. In Dogern gibt es um 17 Uhr einen Gottesdienst neben der Auferstehungskirche. In den Kirchen haben jeweils bis zu 80 Gläubige Platz. Es ist keine Anmeldung erforderlich, jedoch werden die Namen und Adressen der Teilnehmer an den Eingängen zu Zwecken der Corona-Kontaktverfolgung registriert. Internetauftritte Die evangelische Kirchengemeinde Waldshut ist auf YouTube und auf Instagram vertreten. Beide Kanäle sollen ab Januar 2021 regelmäßig bespielt werden. Gemeindemitglieder, die sich an den Videoprojekten beteiligen möchten, können sich beim Pfarramt melden (Telefon 07751/83 27 11, ­E-Mail waldshut@kbz.ekiba.de).

Auf ein Krippenspiel müssen die Protestanten dennoch nicht verzichten: Derzeit drehen Mitglieder der Kinder- und Jugendkantorei sowie Konfirmanden getrennt einzelne Videosequenzen, die anschließend als Weihnachtsgeschichte zusammengeschnitten und am ersten Feiertag am 25. Dezember jeweils in den vier Gottesdiensten in Waldshut gezeigt werden. Alle am Dreh Beteiligten achten auf die Abstandsregeln, betonen die Verantwortlichen. Nur Geschwisterkinder, die in einem Haushalt zusammen leben, würden sich dabei nahe kommen.

„Der Film wird ausschließlich in den Gottesdiensten gezeigt und bewusst nicht ins Internet gestellt“, betont Christiane Vogel. Zum einen wegen der Persönlichkeitsrechte der Akteure, zum anderen aus Rücksicht auf die Kinobetriebe, die derzeit während des zweiten Lockdowns nicht öffnen dürfen, erläutert die Dekanin. Im Internet wird hingegen der Freiluftgottesdienst an Heiligabend um 15.30 Uhr aus dem Stadtpark bei der Versöhnungskirche in Waldshut übertragen. „Das wird mein erster Auftritt auf YouTube“, schmunzelt Christiane Vogel.

Für die Live-Übertragung ist unter anderem Felix Lohrer verantwortlich. Der Vorsitzende der Bezirkssynode steht als ehrenamtlicher Projektverantwortlicher außerdem bereits in den Startlöchern für ein neues Digitalangebot der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut: „Ab dem kommenden Jahr wollen wir zweimal im Monat auf den Kanälen Instagram und YouTube präsent sein“, kündigt Wieland Bopp-Hartwig an.

Ziel sei es auf der einen Seite, neue Zielgruppen zu erreichen und „uns als Kirchengemeinde in Medien zu präsentieren, in denen wir noch nicht unterwegs sind“, so der Pfarrer. „Auf der anderen Seite wollen wir Gemeindemitglieder sichtbar werden lassen und ihnen die Möglichkeit geben, ihren Glauben in Worte zu fassen“, fügt die Dekanin hinzu.

Konkret plant die Gemeinde kurze Videos, in denen Mitglieder zum einen kurze Bibeltexte des Neuen und Alten Testaments vorlesen: die sogenannten Herrnhuter Losungen, die in Deutschland von der Evangelischen Brüder-Unität herausgegeben werden und auch täglich in dieser Zeitung abgedruckt werden.

Zum anderen stellen Gläubige in alphabetischer Reihenfolge verschiedene Figuren aus der Bibel vor. Als Beispiel nennt Felix Lohrer die Purpurhändlerin Lydia, die laut der Apostelgeschichte als erste Person auf europäischem Boden den christlichen Glauben annahm und in einem Videoclip vom früheren Waldshuter Landrat und Gemeindemitglied Tilman Bollacher präsentiert wird.

„Wir hatten schon vor Corona einen eigenen YouTube-Kanal, aber jetzt wollen wir ihn konsequent bespielen“, berichtet Lohrer, der zwischen drei und vier Stunden ehrenamtliche Arbeit in einen Beitrag stecke. „Die Videos werden das Printmedium Gemeindeblatt nicht ersetzen, da wir viele ältere Mitglieder haben“, betont Dekanin Vogel.