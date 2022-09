von Susanne Eschbach

Gurtweil – Die Firma Projektbau Mutter aus Gurtweil stellt sich vor. Zu einem ungezwungenen „Meet & Greet“ lädt das Unternehmen deshalb am Samstag, 24. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf das Firmengelände in Gurtweil ein. Es gibt jede Menge Informationen rund um das Bauen und Wohnen, aber auch an die Unterhaltung und die Verpflegung zwischendurch, haben Geschäftsführer Georg Rupp und seine Mitarbeiter gedacht. Die Einladung richtet sich an alle, die einen Hausbau planen oder erst gebaut haben. Aber natürlich sind auch die Gäste eingeladen, die das Unternehmen unverbindlich kennenlernen möchten. „Wallbox – die Tankstelle für zu Hause“ eröffnet die Reihe der Fachvorträge in der Zeit ab 11 bis 15 Uhr. Die Firma Elektro Rebmann aus Ühlingen-Birkendorf referiert um 11 und um 14¦Uhr. Um 12¦und um 15¦Uhr geht es um das Thema „Lüftungsanlage und Wärmepumpe – die Komfortlösung für Ihr Wohlfühlklima“. Referent ist die Firma Vaillant. Weiter werden sich auch einige Handwerkfirmen vor Ort vorstellen, mit denen die Firma Mutter bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet. Während sich die Großen mit ihrem neuen oder künftigen Eigenheim beschäftigen, dürfen sich die Kleinen auf der Hüpfburg austoben, sich das Gesicht schminken lassen oder Vogelhäuschen bemalen. Jedes Kind darf sein Vogelhäuschen dann mit nach Hause nehmen und in den Garten hängen. Aber auch ein Glücksrad ist aufgestellt, das viele schöne Überraschungen verbirgt. Für einen geringen Kostenbeitrag darf an dem Glücksrad gedreht werden. Diese Einnahmen werden nach dem Fest von der Firma Mutter verdoppelt und der Erlös geht an den Kindergarten in Gurtweil. Die Erzieherinnen und die Kinder wünschen sich einen leichtgängigen Bollerwagen, damit bei den Ausflügen alles darin verstaut werden kann.

Hausbau ist Vertrauenssache

Gurtweil (ska) Seit über 40 Jahren ist das Unternehmen Projektbau Mutter AG der zuverlässige Partner in der Region, wenn es um hochwertiges, schlüsselfertiges Bauen in Massivbauweise geht. 1979/80 von Diplom-Immobilienwirt Wolfgang Mutter gegründet, hat sich das Unternehmen mit fachlicher Kompetenz, Leistungsbereitschaft und Engagement schnell einen Namen gemacht. 2013 holte sich Firmengründer Wolfgang Mutter, Georg Rupp als unterstützenden Teil der Geschäftsleitung. Seit 2016 führt Rupp das Unternehmen. Heute ist das Unternehmen erster Ansprechpartner, sowohl als Bauträger für Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser, als auch als Baupartner für einzelne Eigenheime auf kundeneigenem Grund. Jedes einzelne Bauvorhaben wird als Unikat geplant und professionell, schlüsselfertig und in hochwertiger Massivbauweise realisiert. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen, das seinen Firmensitz in Gurtweil hat, zwölf Mitarbeiter in den Bereichen Planung, Technik und in der Verwaltung. Durch die beiden Standbeine des Unternehmens kann auf möglichst viele Kundenwünsche eingegangen werden: Gibt es bereits ein Grundstück, das die Bauherrschaft bebauen möchte, aber noch auf der Suche nach dem passenden Haus ist, ist der Bereich „Systembau“ des Unternehmens aus Gurtweil der richtige Ansprechpartner. Nach den ganz individuellen Wünschen der Bauherrschaft und den Gegebenheiten des Grundstücks, kann eine maßgeschneiderte Planung erstellt werden. Das Unternehmen tritt aber ebenso als Bauträger auf. So entstehen Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser, die Projektbau Mutter AG plant und realisiert und zusammen mit dem Grundstück verkauft.

Individuelle Lösungen