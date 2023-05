Seit März haben sich Jugendliche aus vier achten Klassen im Rahmen des Beteiligungsprojekts der Stadt Waldshut-Tiengen „Jugend mAcht!“ zusammengefunden. Zu verschiedenen Themen wie etwa einem Lern-Café oder einem Skatepark haben sie ihre Bedürfnisse einfließen lassen, diese teils aber auch mit Experten auf Machbarkeit überprüft.

Das Projekt

Am Projekt beteiligt waren Schüler des Klettgau-Gymnasiums Tiengen, des Hochrheingymnasiums Waldshut, der Robert-Schuman-Realschule Waldshut und der Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen.

Die Schüler haben die Projekte und Ideen nun in einem „Gallery-Walk“ beim Jugendzentrum Juz in Tiengen der Öffentlichkeit vorgestellt. Anders als im vergangenen Jahr gab es keine Präsentation der Ideen in Form von Vorträgen, an einen Pin-Wand haben die jeweiligen Schüler-Gruppen ihre Ideen und mögliche Umsetzungen vorgestellt.

Alexander Rombach sowie Niclas Zimmermann vom Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen haben die Jugendlichen in den zwei Monaten bei ihrer Ideensuche und Projektvorstellung begleitet.

Die Ideen

Folgende Themen wurden vorgestellt: Mehr Verkehrssicherheit durch Zebrasteifen und Fahrradwege; Bereitstellung eines Skateparks und legale Graffitiwände; Bessere Busverbindungen & Haltestellen; Fußballplätze für Jugendliche; Veranstaltungen für Jugendliche; Einrichtung eines Jugendclubs; Vergünstigungen für Schüler durch eine „WylTcard“ sowie die Einrichtung eines Lerncafés.

An Stelltafeln stellten die Jugendlichen stichwortartig dar, wo die Stadt beim jeweiligen Thema momentan steht, was gewünscht wird, und wie dies umgesetzt werden könnte. Beim Thema Einrichtung eines Lerncafés stand etwa die Frage nach einem geeigneten Ort im Fokus. Ideen hierzu reichten vom neuen Kornhaus bis zur Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut.

Der Wunsch nach einem Lerncafé für die Schüler gehörte zu einer der vielen vorgestellten Ideen. | Bild: Müller, Gregor

Eine andere Gruppe, die sich mit dem öffentlichen Personen-Nahverkehr auseinandergesetzt hat, forderte etwa die Bereitstellung größerer Schulbusse zu Schulbeginn und -ende. Auch legale Graffiti-Wände, an denen Jugendliche ihre Kunst ausleben könnten, gehörten zu den Ideen.

Wie es weiter geht

Am Sonntag, 14. Mai, wird das neue Kornhaus in Waldshut bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Viele der Jugendlichen werden dann vor Ort sein, um noch einmal auf ihre Ideen und Lösungsansätze aufmerksam zu machen.