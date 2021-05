von Manfred Dinort

Manchmal ist es eine Knochenarbeit. Je nachdem, ob der Boden steinig ist, ob Baumwurzeln in die Quere kommen oder der Boden aus weichem Humus besteht. Die Rede ist von der Wiederaufforstung unserer Wälder, vom Pflanzen neuer Bäume. Nach den immensen Waldschäden der vergangenen Jahre bemühen sich der Staat, die Gemeinden und Privatwaldbesitzer, die katastrophale Situation in unseren Wäldern in den Griff zu bekommen und eine flächendeckende Wiederaufforstung auf den Weg zu bringen.

Wiederaufforstung: Christian Ebe (43), Privatwaldbesitzer aus Oberalpfen, hat sich vorgenommen, mit der Wiederaufforstung seiner geschädigten Waldflächen einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und weiterhin eine Wertholzproduktion anzustreben. Doch etwas Skepsis bleibt: „Selbst wenn es gelingen sollte, die Ziele des Pariser Klima-Abkommens umzusetzen, wird es einen weiteren Temperaturanstieg geben, nochmals so hoch wie in den letzten hundert Jahren“. Aber die Hände in den Schoß legen und abwarten, das kommt für ihn nicht in Frage.

Holzreste müssen aus den Weg geräumt werden. So entstehen diese Pyramiden. Links Christian Ebe. | Bild: Manfred Dinort

Also an die Arbeit! Um aber Tausende von Setzlingen in die Erde zu bringen, braucht er helfende Hände aus dem Familien- und Freundeskreis und das passende Werkzeug, die Pflanzhaue, den Hohlspaten und das Stemmeisen, um damit Steine aus dem Weg räumen zu können. Gepflanzt wird nach einem bestimmten Raster, das, abhängig von der Baumart, immer wieder neu angepasst und ausgemessen werden muss. Mit Hacke und Spaten wird ein etwa 40 Zentimeter tiefes Pflanzloch ausgehoben.

Eine winzige, kaum 30 Zentimeter große Atlas-Zeder, frisch gepflanzt. Ob da mal was draus wird? | Bild: Manfred Dinort

Aber Achtung: Trifft die Hacke auf einen blanken Stein, sprühen die Funken. Manchmal müssen riesige Brocken weggeräumt werden, da müssen alle mit anpacken. Dann wird das junge Pflänzchen eingesetzt. Ob der frisch ausgehobene Grund für das neue Pflanzbett reicht? Ob ich heute wieder hundert Pflanzen schaffe? Für eine willkommene Abwechslung sorgte kürzlich ein Filmteam, das auf dem Waldstück einen Spielfilm über St. Blasien drehte, ein Film, in dem auch die Waldschäden in der Umgebung der Stadt thematisiert wurden. Die Schauspieler zeigten sich tief betroffen vom Zustand der Wälder, und spontan äußerten sie den Wunsch, auch einen Beitrag zur Wiederaufforstung leisten zu wollen. Dafür opferte das Team dann einen ganzen Sonntagnachmittag, um fünfzig Setzlinge in den Boden zu bringen.

Schäden Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat die Ergebnisse zum Waldschadensbericht 2020 veröffentlicht. Demnach sind im letzten Jahr 160 Millionen Festmeter Holz dem Klimawandel und dem CO2-Ausstoß zum Opfer gefallen. Allein auf das Konto der 50 weltweit größten Emittenten gehen rund 25 Prozent selbstgemachten Ausstoßes an Treibhausgasen, darunter deutsche Unternehmen, wie beispielsweise die RWE AG. „Den Waldbesitzern entstehen immense Schäden, während die Verursacher ungeschoren davonkommen“, beklagt Christian Ebe.

Baumarten: In der feucht gehaltenen Pflanztasche hält Christian Ebe die Setzlinge bereit, eine sorgfältig zusammengestellte Mischung. Bei der Auswahl ist es ihm wichtig, ein breites und diversifiziertes Spektrum bezüglich der Temperatur- und Trockenheitstoleranz und der unterschiedliche „Umtriebszeiten“ zu berücksichtigen, das ist die Zeit von der Pflanzung bis zur Hiebreife. Bei der Weißtanne sind das beispielsweise 100 bis 120 Jahre, bei der Fichte sind es 80 bis 100 Jahre. Da seine Grundstücke völlig unterschiedlich sind – mal feucht und steil, mal trocken und flach – hat er sich, neben Weißtanne und Douglasie, für zusätzliche Baumarten entschieden, Lärche, Atlas-Zeder, Eibe, türkische Tanne, Bergahorn, Stil- und Traubeneiche und den „Schuppenrinden Hickory“.

Ziele Das übergeordnete Ziel der Aufforstungsmaßnahmen ist, einen Mischwald heranzuziehen, der klimastabil ist und sich für die Produktion von Bau-, Möbel- und Furnierholz eignet. Im Gemeindewald Albbruck wurden bisher 21.000 Bäume neu gepflanzt, im Revier Waldshut waren es 10.450 und im Revier Tiengen 4.800 Bäume. Privatwaldbesitzer Christian Ebe brachte es bisher auf 4.000 Neupflanzungen.

Studien: Bei der Atlas Zeder und der türkischen Tanne handelt es ich um einen Versuch mit je 25 Bäumen. Winzig, gerade mal dreißig Zentimeter groß, sind die Setzlinge der Atlas-Zeder, ein Nadelbaum, der im nordafrikanischen Atlas-Gebirge heimisch ist. Zu diesen Versuch hätten ihn, so Christian Ebe, Studien der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg ermutigt. „Ich bin gespannt, was daraus einmal wird“. Jede Baumart habe ihre Vor- und Nachteile, so äußerte sich auch Revierförster Wolfgang Walz. Grundsätzlich müsse man sich darauf einstellen, dass sich das Öko-System weiter verschiebe und dass man daher auf möglichst viele und unterschiedliche Baumarten setzen müsse, auch unter dem Gesichtspunkt, größere Kahlflächen zu vermeiden, die dann schutzlos der Sonne ausgesetzt wären. „Besser die falsche Baumart als gar keine“, so Wolfgang Walz. „Es gibt so viele Unbekannte, dass eine Planwirtschaft nicht mehr möglich ist, wir können nur noch auf Sicht fahren“.

Was neues Pflanzen? Da ist erst eine gründliche Aufräumaktion erforderlich. | Bild: Manfred Dinort

Staatliche Hilfen: Einen wichtigen Anstoß zur Wiederaufforstung gab das Land, das staatliche Unterstützung bereitstellte. Trotzdem, so Christian Ebe, müsse ein Großteil aus privaten Mitteln aufgebracht werden, für Pflanzen, Schutzhüllen und Zäune, um Wildverbiss und Käferschäden in Grenzen zu halten. Er selbst bevorzugt inzwischen die Zaunvariante, obwohl er damit auch schon Pech hatte: Kürzlich knickten auf dem Nachbargrundstück einige Bäume um und richteten erheblichen Schäden an einem seiner Zäune an.