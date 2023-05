Spaß am Musizieren und Auftritte vor Publikum – bei der Jugendmusik Albbruck-Dogern ist viel los. Wie der Name sagt, ist das Orchester Ergebnis einer Zusammenarbeit von Musizierenden aus Albbruck und Dogern und den dortigen Vereinen: Dem Blasorchester Albbruck und dem Musikverein Dogern. Bei den Frühjahrskonzerten der Muttervereine zeigt die Jugendmusik ihr Können und bei den Adventsmärkten in den beiden Orten unterhält sie mit Weihnachtsliedern.

Die Jugendmusik Albbruck-Dogern ist erstmals beim Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen dabei und spielt auch das erste Mal in einer Kirche, denn das Konzert findet immer in der katholischen Pfarrkirche Tiengen statt. Beim Repertoire stehen Chart-Titel an erster Stelle wie „See You Again“, das den Auftakt bildet. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf ein Body-Percussion-Stück: Mit Händen, Füßen und dem Körper werden dabei der Klang und der Rhythmus erzeugt.

Seit dem Neustart der Jugendmusik vor rund eineinhalb Jahren ist das Orchester auf Erfolgskurs: „Alle haben sich stark entwickelt, wir sind inzwischen ein eingespieltes Orchester“, sagt Leiterin Sarah Kulbe. Das Besondere sei die Offenheit: Jeder darf mitspielen. Es gab schon Kinder, die mit der Blockflöte im Orchester angefangen haben und ihr Trauminstrument erst Monate später entdeckt haben. Auch Erwachsene, die spät zu einem Instrument gefunden haben oder nach einer Pause wieder einsteigen möchten, sind laut Kulbe willkommen. Aktuell hat die Jugendmusik rund 20 Mitglieder. Der Jüngste ist zehn Jahre alt, die Älteste um die 50.

Konzert und Mitwirkende: Am Dienstag, 16. Mai, 19 Uhr, findet das Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Clubs Waldshut-Tiengen in der katholischen Pfarrkirche Tiengen statt. Eintritt frei, Kollekte für notleidende Kinder. Neben der Jugendmusik Albbruck-Dogern wirken mit: Grundschulchor Eggingen und vom Klettgau-Gymnasium Tiengen Bläser AG 7 und Mittel- und Oberstufenchor sowie als Stargast Philip Braun.