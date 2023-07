In der Turnhalle der Kaufmännischen Schule herrschte am vergangenen Donnerstag Gala-Atmosphäre: Die Wi2a der Kaufmännischen Schule Waldshut krönte ihren Abschluss mit einer Preisverleihung. Wie die Schule mitteilt, feierten 18 Schüler ihren Mittleren Bildungsabschluss mit einer Preisverleihung in Hollywood-Manier. Die Übergabe der Abschlusszeugnisse wurde mit einer Rede jedes einzelnen Absolventen zelebriert. Die Schüler bedankten sich bei ihren Mitschülern, Eltern und Freunden, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben.

Den eigenen Weg gehen

Schulleiterin Isabell Schlipphack unterstrich diese Aussage und bedankte sich ebenfalls bei den Eltern und Freunden der Absolventen. Gerade dadurch hätten die Schüler ihr Ziel erreicht. Nun stünden die Eltern vor der nächsten Herausforderung – ihre Kinder ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Abteilungsleiterin Brigitte Maier-Ladwig beglückwünschte die Schüler zum erreichten Ziel und wünschte alles Gute.