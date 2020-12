von Kai Oldenburg kai.oldenburg@suedkurier.de

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen sind nach Aussage ihres Geschäftsführers Siegfried Pflüger bis dato gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Dennoch müssen ihre Kunden ab dem 1. Januar 2021 für Trinkwasser tiefer ins Portemonnaie greifen. Denn der Versorger wird den Grundpreis pro Wasserzähler und Monat von 8,88 auf 11,98 Euro erhöhen.

Den großen Sprung um 9,2 Prozent erklärt Pflüger mit hohen Investitionen und der Tatsache, dass es die erste Preiserhöhung seit acht Jahren sei. Die Preise für den tatsächlichen Verbrauch sowie für Strom blieben konstant.

Für ein Einfamilienhaus bedeutet dies, dass die Wasserrechnung ab Januar auf jeden Fall um 3,10 Euro im Monat teurer wird. In einem Drei-Familien-Haus könnte die Erhöhung je Wohnung bei etwas mehr als 1,03 Euro liegen, vorausgesetzt, es gibt es nur einen Wasserzähler. Wie der gesamte Rechnungsbetrag ausfällt, hängt davon ab, wie hoch der tatsächliche Verbrauch ist. Der Kubikmeter Trinkwasser werde weiter 1,98 Euro kosten, erklärt Siegfried Pflüger im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ein Rechenbeispiel Jeder Kunde der Stadtwerke verbraucht im Durchschnitt 35 Kubikmeter, also 35.000 Liter Wasser pro Jahr. Eine vierköpfige Familie also etwa 140 Kubikmeter und Jahr. Einen Wasserzähler vorausgesetzt, bedeutet dies für 2020 eine Wasserrechnung in Höhe von 383,76 Euro. Im Jahr 2021, einen konstanten Wasserbrauch vorausgesetzt, müsste dieselbe Familie 420,96 Euro an die Stadtwerke überweisen. Jeder Liter Wasser weniger, der durch die Wasserhähne unserer Musterfamilie fließt, sorgt für einen niedrigeren Rechnungsbetrag, jeder Liter mehr für eine entsprechend höhere Rechnung.

Die letzte Preiserhöhung datiert laut Stadtwerke-Chef vom 1. Januar 2013. Pflüger: „Wir haben in den vergangenen acht Jahre versucht, über Optimierungen die Preise stabil zu halten, trotz Investitionen in die Versorgungssicherheit.“ Ein im Jahr 2019 erstelltes Wasserstruktur-Gutachten habe den Stadtwerken Erneuerungs- und Optimierungsmaßnahmen in Höhe von 17,5 Millionen Euro aufgezeigt.

Zwar gebe es hierfür Zuschüsse von rund einem Drittel der Gesamtkosten, wie Pflüger einräumt, dennoch müssten die Stadtwerke Waldshut-Tiengen gut 11,55 Millionen Euro selbst tragen. Investiert wird das Geld in das 300 Kilometer lange Trinkwassernetz und in 29 Hochbehälter.

Neuer Tiefbrunnen in Arbeit

Im Bürgerwald in Tiengen liefen, so Siegfried Pflüger, aktuell die Vorarbeiten für einen neuen Tiefbrunnen. Die drei Millionen Euro teure Maßnahme soll insbesondere die Versorgungssicherheit erhöhen. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein. Sobald der neue Brunnen frisches Quellwasser in die Hochbehälter speist, werde ein anderer Brunnen stillgelegt. Der größte Hochbehälter in Waldshut-Tiengen fasst etwa 2000 Kubikmeter. Das sind zwei Millionen Liter, in eine handelsübliche Badewanne passen 180 Liter Wasser. Das heißt, mit dem kompletten Inhalt des größten Wasserreservoirs ließen sich knapp 7,8 Millionen Badewannen (gerundet) füllen.

Die Stadtwerke bieten Trinkwasser, Strom und Breitband an Das Trinkwasser Die Stadtwerke betreuen in der Doppelstadt 29 Hochbehälter und ein 300 Kilometer langes Trinkwassernetz. Durch 6500 Wasserzählern fließen jährlich im Durchschnitt 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser an die Kunden. Damit könnten einmalig knapp 11,67 Millionen Badewannen gefüllt werden. Ab dem 1. Januar 2021 erhöht sich die Grundgebühr (je Wasserzähler) von 8,88 auf 11,98 Euro. Der Preis je verbrauchtem Kubikmeter bliebt mit 1,98 Euro konstant. Der Strom Die Kunden der Stadtwerke verbrauchen pro Jahr durchschnittlich 60 Millionen Kilowattstunden Strom. Das Leitungsnetz ist 510 Kilometer lang, verteilt wird der Strom über 180 Trafostationen. 16.000 Stromzähler erfassen den Strom. Die Stadtwerke kaufen den Strom an der Strombörse in Leipzig, produzieren aber mittels Kraftwärmekopplung und Photovoltaik auch eigenen Strom und garantieren ihren Kunden laut Pflüger 100 Prozent Ökostrom. Das Breitband Ein noch junges Geschäftsfeld der Stadtwerke Waldshut-Tiengen ist die Breitbandversorgung. Bislang nutzen etwa 60 Kunden das Angebot für schnelles Internet. Laut Siegfried Pflüger garantiere sein Unternehmen eine sehr hohe Netzstabilität: „Unsere Kunden haben 98 Prozent Leistung sicher.“ Auf diesem Betriebsfeld kooperiert der Versorger mit den Stadtwerken Konstanz. (kol)

Damit dies so bleibt, wollen die Stadtwerke ab 2021 mit der Umsetzung der Ergebnisse des Gutachtens beginnen. Neben der oben erwähnten Erschließung eines neuen Tiefbrunnens soll das Geld hauptsächlich in die Erneuerung des 300 Kilometer langen Leitungsnetzes fließen, wie Pflüger erklärt.

Frischwasserleitungen hätten eine Lebensdauer von etwa 70 Jahren. Pro Jahr sollen davon vier Kilometer erneuert werden, finanziert durch neue Darlehen. Pflüger: „Der Hauptgrund für die höheren Preise ab dem 1. Januar.“