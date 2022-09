von Manfred Dinort

Wer erinnert sich? Nach dem Unwetter am 8. Juni 2021 trat in Eschbach der Liederbach über die Ufer und überschwemmte Teile des Dorfes. Unrat und Schutt lagerten sich entlang des Baches und der angrenzenden Ufergebiete ab. Die Wassermassen, die am späten Abend, zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr, den Liederbach zu einem reißenden Strom anwachsen ließen, verursachten immense Schäden.

Waldshut-Tiengen Unwetter am 8. Juni schlägt in Eschbach zu und richtet großen Schaden an Das könnte Sie auch interessieren

Besonders betroffen waren die Häuser und Anwesen im Tal, in unmittelbarer Nähe des Baches. Die Wassermassen verursachten vollgelaufene Kellerräume, defekte Heizungsanlagen und Schäden an Fahrzeugen. Auslöser der Überflutungen war das Schutzgitter oberhalb des Gasthauses „Ochsen“, das durch das Treibgut verstopft wurde und die Wassermassen gewaltig ansteigen ließen.

Die Wassermassen suchten sich über die Gemeindestraße einen neuen Weg und schwemmten große Mengen Geröll, Schutt und Unrat auf die Straße und überschwemmten das Bachbett unterhalb der Gemeindestraße. Dutzende Bürger legten Hand an, um den Bach wieder freizubekommen, den Ablauf des Wassers zu ermöglichen und Schlimmeres zu verhindern.

Doch wie kann man sich künftig vor Schäden durch Überschwemmungen schützen? Mit dieser Frage befasste sich der Ortschaftsrat in Anwesenheit von Theo Merz, Leiter des städtischen Tiefbauamtes. Vorgeschlagen wurde, den Einlauf erneut durch einen Gitterrost abzusichern und zugleich einen begehbaren Rost einzurichten, um das Freimachen des Rechens von Treibholz und Unrat zu erleichtern.

2022: Inzwischen wurde ein großzügiges Gitter angebracht, um den Einlauf von Ästen, Unrat und Geröll frei zu halten. | Bild: Manfred Dinort

„Eine praktische und preiswerte Lösung“, wie Theo Merz feststellte. Die Abstände der Stäbe seien so ausgelegt, dass Kinder nicht in Gefahr kommen könnten. Zudem könnte man das Gitter mit Scharnieren ausstatten, um es nach oben und einen problemlosen Zugang zum Rohr zu ermöglichen. Allerdings müssten dann auch regelmäßige Wartungsarbeiten durch die Wegewarte durchgeführt werden.

Merz sagte aber auch: „Wer direkt am Bach wohnt, muss mit dem Wasser leben und sich über die Risiken im Klaren sein.“ Seitens der Bürger kam der Vorschlag, einen zweiten Rechen anzubringen, um das Treibgut bereits im Vorfeld aufzufangen und das Wasser um den Rechen herum wieder ins Bachbett zurückzuleiten. Vorgeschlagen wurde auch, für die Sicherheit der Kinder, auf beiden Seiten des Einlaufbereichs, einen Zaun anzubringen. Inzwischen, so teilte Ortsvorsteher Matthias Schupp in der letzten Sitzung des Ortschaftsrates mit, wurde ein Rechen eingebaut.

Die Pläne für ein Vorlaufbecken und einen Zaun zum Schutz der Kinder seien allerdings nicht umgesetzt worden. Stattdessen wurde die Gitteranlage ausgeweitet, um den Abstand zum Einlauf zu vergrößern und den Arbeitsspielraum zu erweitern.