Den gestiegenen Mangel an Wohnungen beklagte Petra Dorfmeister, Erste Beigeordnete der Stadt Waldshut-Tiengen, bei der Mitgliederversammlung des Bauvereins Waldshut eG. Grund dafür sei die Zunahme an Flüchtlingen, „die alle unterzubringen, das schaffen wir fast nicht mehr“. Da sei es besonders hilfreich, einen Bauverein zu haben, der einen wichtigen Beitrag leiste, die Wohnungsnot zu lindern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Oskar Maier freute sich, bei der Mitgliederversammlung im katholischen Pfarrsaal fast 60 Mitglieder und Gäste begrüßen zu können, darunter Ingrid Eble von der Baugenossenschaft Tiengen und Andreas Vogt von der Baugenossenschaft FöFa. Vorstandsmitglied Michael Hohaus verlas den gesetzlichen Prüfungsbericht, der keine Beanstandungen enthielt. Trotz der schwächelnden Wirtschaft konnte ein Jahresüberschuss von 497.196 Euro erzielt werden.

Vorstandsmitglied Roland Arzner befasste sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung 2022, die gekennzeichnet war durch Inflation und Preissteigerungen, höhere Zinsen und steigende Baukosten, Lieferengpässe und einem zunehmenden Fachkräftemangel. Das vorgegebene Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, sei mit 280.000 fertig gestellten Wohnungen deutlich verfehlt worden. Auch für 2023, so Roland Arzner, sei mit steigenden Mieten und Baupreisen zu rechnen. „Die ungünstigen Rahmenbedingungen treffen auf eine steigende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, auch bei uns, beim Bauverein Waldshut“, sagte er.

Geschäftsführer Christian Hofmann nannte den Bestand, der im vergangenen Jahr 51 Objekte mit 417 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit (Büro) umfasste. Zum Bestand gehörten auch 92 Garagen und 174 PKW-Stellplätze. Die Kaltmieten wurden im Schnitt um zwei Prozent erhöht und lagen damit durchschnittlich bei 6,07 Euro pro Quadratmeter. Die Schwerpunkte bei den Investitionen, rund 1,2 Millionen Euro, lagen bei Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, vor allem im Sanitärbereich. „Unser Ziel ist“, so Christian Hofmann, „der Bevölkerung guten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, den Bestand attraktiv zu gestalten und eine langfristige Vermietung sicher zu stellen“. Größtes Vorhaben seien gegenwärtig die beiden Neubauten in der Hilzinger Straße 2 und 4, die 2024 fertiggestellt werden sollen. Hier werden über sechs Millionen Euro investiert. Hofmann äußerte zwei Wünsche an die Stadt, Baulücken zu schließen und mehr öffentliche Mülleimer und Glascontainer aufzustellen. Petra Dorfmeister versprach, sich in Sachen Müllbehälter und Glascontainer mit dem Landratsamt in Verbindung zu setzen. Aber sie sagte auch: „Nicht jeder möchte einen Container vor seiner Haustüre stehen haben“.

Problemlos gingen die Entlastung des Vorstandes und die Neuwahlen über die Bühne, die von Petra Dorfmeister geleitet wurden. Wiedergewählt wurden die beiden Mitglieder des Aufsichtsrates, Karin Gärtner und Andreas Aicher.