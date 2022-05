von sk

Ab und an entlädt sich die Spannung in einem Schrei aus einer Musikerkehle, an den Streichbögen fliegen zerfetzte Rosshaare durch die Luft, das Publikum bejubelt jedes Stück frenetisch: Das Konzert des polnischen Streichquartetts Volosi in der Waldshuter Stadthalle war pure Emotion. Geladen hatte das städtische Kulturamt im Rahmen seiner Weltmusik-Reihe World-Town-Festival.

Während Volosi die großen Säle rund um den Globus füllt, waren es in Waldshut-Tiengen nur rund 65 Konzertbesucher, die sich ein Stelldichein gaben. Doch diese wurden mit einem leidenschaftlichen Abend der Extraklasse belohnt. Die emotionsgeladene und dynamische Musik des fünfköpfigen Ensembles aus den polnischen Karpaten riss die Zuhörer – oft im wahrsten Sinne des Wortes – von den Sitzen.

Seit ihrem Durchbruch 2010 sind die fünf Saiten-Instrumentalisten von Volosi (zwei Violinen, eine Viola, ein Cello und ein Kontrabass) international unterwegs und das wahrscheinlich gefragteste Ensemble der polnischen Weltmusik-Szene. Sie haben bereits über 700 Konzerte in 34 Ländern gegeben und sind bei den renommiertesten Festivals und Spielhäusern weltweit aufgetreten – so etwa im Wiener Konzerthaus oder beim Rainforest World Music Festival in Malaysia.

„Eine Gottesgabe, so zu spielen“

Die Musik von Volosi reicht weit über das Genre „Weltmusik“ hinaus. Sie ist eine dynamische Mischung aus den ursprünglichen Klängen der Karpatenmusik, versetzt mit Jazzimprovisationen, wilden Rock-Sounds und Klassikelementen, inspiriert durch Beethoven, Brahms und Tschaikowski.

Die Brüder Kryzstof (promovierter Geiger) und Stanislaw Lason (Cello), beide Absolventen der Musikakademie in Katowice, haben mit den drei außergewöhnlichen traditionellen Musikern Zbigniew Michalek (Violine), Jan Kaczmarzyk (Viola) und Robert Waszut (Kontrabass) aus den polnischen Karpaten eine völlig neue Weltmusik-Qualität entwickelt. Stehende Ovationen und tosender Applaus belohnten die fünf Musiker nach rund zwei Stunden Konzert. „Eine Gottesgabe, so zu spielen“, sagte eine begeisterte Zuhörerin aus dem Publikum.

Das nächste Konzert findet bereits am Freitag, 6. Mai, um 20 Uhr statt: Die kubanische Sängerin und Cellistin Ana Carla Maza tritt dann in der Stadtscheuer Waldshut auf. Eintritt: 19 Euro, Schüler/Studierende: 14 Euro. Karten im Vorverkauf bei der Tourist-Information in Waldshut, in der Buchhandlung Kögel in Tiengen und im Internet (www.reservix.de) erhältlich.