von sk

Ein 39-jähriger Fahrer eines Lieferwagens ist am Donnerstag, 18. Feburar, in Waldshut-Tiengen zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden.

Die Überprüfung des Transporters brachte zahlreiche Mängel zu tage, weshalb eine Begutachtung durch einen Sachverständigen folgte. Dieser stellte unter anderem schwerwiegenden Mängel an der hinteren Bremse, an der Achse, Lenkung und am Fahrwerk fest. Ganz zu schweigen von nicht funktionierenden Beleuchtungseinrichtungen und dem Ölverlust am Motor.

Eine beschädigte Rahmen-Nietverbindung sorgte letztlich für eine Einstufung des Fahrzeugs als verkehrsunsicher. Der Lieferwagen wurde an Ort und Stelle entstempelt.