von sk

Zwei Unfallfluchten wurden der Polizei am Samstag, 5. Juni, im Stadtgebiet von Waldshut angezeigt. Zu diesen Unfallfluchten werden nun Zeugen gesucht.

Zwischen 12 und 14 Uhr wurde laut Polizeibericht an einem geparkten schwarzen VW Tiguan eine Delle an der Beifahrertüre verursacht. Der Wagen stand vor der Post in der Straße Im Wallgraben. Vermutlich hatte ein anderer seine Türe unachtsam geöffnet.

Im zweiten Fall wurde ein schwarzer 5er BMW zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer dürfte den BMW beim Vorbeifahren touchiert haben.

Der Verursacher entfernte sich unerkannt und hinterließ ein Schaden von rund 1500 Euro am BMW. Die Polizei in Waldshut-Tiengen (Kontakt unter Telefon 07751/8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.