Waldshut vor 1 Stunde

Polizei-Kontrolle eskaliert: Schlägerei mit betrunkenen Männern endet mit zwei Verletzten

Eskaliert ist am Samstagabend die Polizei-Kontrolle einer sechsköpfigen Gruppe junger Männer am Viehmarktplatz in Waldshut. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein Polizist und ein 22-Jähriger verletzt wurden.