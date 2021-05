von SK

Weil er während der Fahrt sein Handy in der Hand hielt, ist ein 27-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Waldshut von der Polizei angehalten worden. Da der Fahrer Anzeichen einer Drogenbeeinflussung zeigte, wurde ein Drogentest gemacht.

Dieser fiel laut Polizeibericht positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC aus, weshalb der Mann mit zur Blutprobe musste. 13 weitere Fahrerinnen und Fahrer wurden in der knapp zweistündigen Kontrollaktion wegen Handybenutzung am Steuer beanstandet.