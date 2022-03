Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Polizei beanstandet innerhalb 90 Minuten 15 Fahrer wegen der Benutzung eines Handys am Steuer

Innerhalb von eineinhalb Stunden hat die Polizei am Donnerstagmorgen auf der B 34 in Waldshut 15 Fahrende dabei ertappt, wie sie während der Fahrt ihr Handy in der Hand hielten.