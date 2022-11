Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen

Die Freiwillige Feuerwehr Waldshut-Tiengen zählt rund 225 Aktive in den Einsatzabteilungen Ost, West (Ausrückebereiche), Gurtweil, Tiengen und Waldshut. Rund 35 Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr. Zusammen mit der Altersabteilung und Mitgliedern des Waldshuter Fanfarenzugs und des Musikzugs St. Florian sind es rund 435 Mitglieder. Ab 17 Jahren ist ein Eintritt möglich. Amtsleiter und Feuerwehrkommandant ist Peter Wolf, sein Stellvertreter ist Timo Hestler. Neben den beiden sind noch drei Gerätewarte und eine Kraft in der Verwaltung Hauptamtliche. Hauptaufgaben der Einsatzabteilungen sind die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung bei aller Art von Schadensereignissen und die Mitwirkung im Katastrophenschutz. Informationen im Internet.