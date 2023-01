Seit vielen Jahren warten die Tiengener auf die Neugestaltung ihres Marktplatzes. Er sei das „Epizentrum der Vereine“, erklärte Nathalie Rindt, Vorsitzende des CDU-Ortsverbands, kürzlich bei einem Rundgang durch die Stadt. Auf dem Programm des abendlichen Spaziergangs standen Projekte des Tiefbauamts, die bereits begonnen haben oder in den Startlöchern stehen.

So wie der Marktplatz inmitten der Altstadt. „Am Schwyzertag und an der Fasnacht ist er unser Mittelpunkt“, sagte Rindt. Unterm Jahr findet regelmäßig ein Krämermarkt auf der Fläche zwischen der Fahrgasse und der Trottengasse statt. Ansonsten wird sie als Parkplatz genutzt.

Pläne reichen weit zurück

Pläne für eine Umgestaltung des Marktplatzes gibt es schon lange. „Der Marktplatz, die untere Hauptstraße und die Heckerstraße bieten wenig Aufenthaltsqualität“, erklärte ein Mitarbeiter des Stuttgarter Stadtplanungsbüro Wick+Partner, das die Stadt Waldshut-Tiengen mit einer Untersuchung beauftragt hatte, im Mai 2015 im Gemeinderat. In jener Sitzung legte das Gremium gleichzeitig formell das Sanierungsgebiet „Tiengen – Innenstadt Süd“ fest.

Blick von Süden auf den Marktplatz in Tiengen. Im Hintergrund ist das blaue Ali-Theater zu sehen. | Bild: Juliane Schlichter

„Vermisst werden Grünelemente und Verweilbereiche, negativ ist auch die hohe Verkehrsbelastung. Ebenso fällt ein hoher Grad an Versiegelung durch private und öffentliche Parkplätze auf“, lautete damals das Fazit der Stadtplaner. Siebeneinhalb Jahre sind seitdem vergangen. „Es wurde nichts gemacht“, bedauert Albert Ebner, der 2015 selbst für die CDU im Gemeinderat saß und als Ehrenzunftmeister der Bürger- und Narrenzunft Tiengen mit seinem Verein Nutzer des Marktplatzes ist.

Nun will die Stadt zügig einen neuen Anlauf nehmen. Weil das geplante Geschäftshaus Klettgau-Carré des privaten Investors Claus Schleith aus Waldshut-Tiengen weiter auf sich warten lässt, hat der Gemeinderat im Februar 2022 beschlossen, die Umgestaltung der unteren Hauptstraße und des Marktplatzes in Tiengen vorzuziehen. Ursprünglich hätte zuerst das Millionenprojekt am Sulzerring, der ebenfalls Teil des Sanierungsgebiet ist, umgesetzt werden sollen.

Fördergelder drohen zu verfallen

Der Grund für die Eile: Im April 2024 endet der Förderzeitraum für die städtebauliche Erweiterungsmaßnahme „Tiengen – Innenstadt Süd“. Oberbürgermeister Philipp Frank sprach im Februar 2022 von einer Fördersumme in zweistelliger Millionenhöhe, die sonst zu verfallen drohen.

Beim Schwyzertag verwandelt sich der Marktplatz in einen Treffpunkt der Bürger. Auf dem Archivbild vom Juli 2022 spricht Zunftmeister Tobias Fritz von der Bürger- und Narrenzunft Tiengen mit Besuchern. | Bild: Ursula Freudig

Bislang waren die Maßnahmen im Sanierungsgebiet stark auf das private Investorenprojekt ausgerichtet gewesen. Da es bis auf Weiteres am Sulzerring keinen Spatenstich für das Klettgau-Carré gibt – zuletzt war dieser für Sommer 2021 angekündigt worden – plante die Stadtverwaltung um.

Bürger sollen beteiligt werden

Zunächst sollen die untere Hauptstraße und anschließend der Marktplatz erneuert werden. Oberbürgermeister Philipp Frank kündigte bei dem Rundgang mit dem CDU-Ortsverband Tiengen sowie Tiefbauamtsleiter Theo Merz und dessen Stellvertreter Thomas Kuhn an, dass die Pläne zuvor vorgestellt werden und die Bürger angehört werden. Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Tiengen, schlug eine Tiefgarage unter dem Marktplatz vor.

Theo Merz berichtete, dass das Tiefbauamt eine Zusammenstellung aller Vereinsaktivitäten auf dem Marktplatz erhalten habe, die bei den Planungen berücksichtigt werden sollen. Nathalie Rindt kündigte an, dass der Marktplatz Thema eines weiteren Rundgangs mit dem Tiefbauamt im Frühjahr 2023 sein wird.

Stadt will Ali-Theater kaufen

An der östlichen Seite des Tiengener Marktplatzes befindet sich das Ali-Theater. Bereits seit Jahren will die Stadt das Gebäude kaufen, das früher ein Kino und später ein Veranstaltungsort für Kleinkunst, Musik und Theater war. Seit Sommer 2019 wird es von der freikirchlichen Religionsgemeinschaft Netzwerk 43 aus Görwihl-Segeten für Gottesdienste genutzt.

Erst in diesem Jahr hat sich die Besitzerfamilie Albrecht dazu geschlossen, das Ali zu verkaufen – an das Netzwerk 43. Doch die Stadt möchte das Gebäude weiterhin in ihren Besitz bringen. „Das Sanierungsgebiet berechtigt uns zum Vorkaufsrecht“, erklärte Frank. Im Mai 2022 fasste der Gemeinderat deshalb einstimmig den Beschluss, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen.

Dagegen hat die Freikirche vom Hotzenwald Einspruch eingelegt. Der OB äußerte sich kürzlich gegenüber dieser Zeitung zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werde, mit denen beide Parteien gut leben können.

Lesen Sie mehr über Bauprojekte in Tiengen:

Am Tiengener Bahnhof soll 2023 endlich der geplante Park-and-Ride-Parkplatz entstehen

Das kleine Wassernetzwerk in der Tiengener Innenstadt: Wo der Stadtbach herkommt und wer sich um die Brunnen kümmert

Besondere Brunnen aus der Tiengener Innenstadt

Weiter Warten aufs Klettgau-Carré: Stadt zieht Neugestaltung des Tiengener Marktplatzes

Knackpunkt Parkplätze: Investor erklärt, warum er mit dem Klettgau-Carré noch nicht begonnen hat