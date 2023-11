Der Ibacher Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung nochmals mit den Fakten einer möglichen Fusion mit Dachsberg. Die wenigen Zuhörer konnten direkt Fragen stellen und Stellung nehmen. Für Dezember ist eine Bürgerinformation zu dem Thema geplant. Dort soll es zunächst eine umfassende Darlegung aller bisherigen Informationen und Gedanken zu diesem Thema geben.

Seit 2010 waren die Bauhöfe der beiden Gemeinden im losen Austausch, seit 2012 besteht die Vereinbarung über die Erfüllung der Verwaltungsgeschäfte Ibachs durch Dachsberg. 2019 erfolgte die formelle Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerledigung der beiden Bauhöfe, erläuterte Ibachs Bürgermeister Helmut Kaiser. Er erinnerte nochmals an die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in den nächsten zwei Jahren, bevor es im Weiteren um die Darstellung der finanziellen Entwicklung der Gemeinde und um daraus resultierende Überlegungen zur Effizienzsteigerung, Nutzung von Synergien und Vermeidung von Doppelstrukturen ging.

Rechner Michael Denz hatte eine Haushaltsaufstellung der Gemeinde Ibach von 2019 bis 2023 vorbereitet. Dabei wurde deutlich, dass das im Schnitt positive Haushaltsergebnis der Jahre vor der Umstellung auf die Doppik von rund 29.000 Euro Überschuss inzwischen ins Minus gerutscht ist. Zukünftig wird der Haushalt nicht mehr kostendeckend darstellbar sein, zumal der Bürgermeister erklärte, die finanzielle Ausstattung der Gemeinden werde künftig aufgrund steigender Umlagen ohnehin schwächer werden. Außerdem können die derzeit angefallenen Eigenanteile bei den Investitionshilfen durch den Ausgleichstock nur durch Grundstücksverkäufe gestemmt werden.

Helmut Kaiser wies auch auf den Sanierungsstau bei Rathaus, Gemeindehalle und weiteren Einrichtungen hin sowie auf die anstehenden Investitionen im Bereich Wasser und Abwasser. Durch Synergien auf Personalebene sowie durch den Wegfall etlicher Pauschalen in der Folge einer Fusion könnten jährlich an die 125.000 Euro eingespart werden, die dann in vertraglich ausgehandelte Maßnahmen für Ibach fließen könnten. Diese Synergien würden demnach weder einen Identitätsverlust noch finanzielle Nachteile für Ibach bedeuten, sondern im Gegenteil eher Wünsche freisetzen, die bislang aus Sparsamkeitsgründen immer hinten angestellt werden mussten.

Aus der Zuhörerschaft kamen die Fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, eher auf eine große Verwaltungsgemeinschaft im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbandes zu setzen und ob sich der Gemeinderat Gedanken gemacht habe über die weitere Verwendung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten bei einer Fusion. Als weiterhin präsentes Kernthema erwies sich aber die Frage eines möglichen Gemeindenamens. Kaiser gab zu bedenken, dass bei einem großräumigen Zusammenschluss die Identität der Gemeinde auf jeden Fall wegfallen würde. Und bezüglich der zweiten Frage betonte er, dass sowohl Ibach als auch Dachsberg darauf bedacht seien, bestehende Strukturen zu erhalten, was auch die Nutzung der Räumlichkeiten einschließe.

Die Bürgerinformation zu einer möglichen Gemeindefusion ist am Montag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, Gemeindehalle Ibach.