Obwohl ein Großteil der Bevölkerung inzwischen vollständig geimpft ist, schlägt das Corona-Virus derzeit mit voller Wucht zurück. Einer der Gründe, warum die Infektionszahlen in die Höhe schießen, ist laut Virologen der Umstand, dass sich bei kühlem Wetter wieder mehr Menschen in Innenräumen aufhalten, wo das Ansteckungsrisiko deutlich höher ist als im Freien. Wer auch im Herbst die Außengastronomie aufsuchen will, darf entweder keine Frostbeule sein oder muss die seltenen Momente nutzen, in denen die Sonnenstrahlen den Kampf gegen die Nebeldecke gewinnen.

Etliche Menschen nutzen ihre Mittagspausen bei schönem Wetter, um ihr von zu Hause mitgebrachtes Vesper oder ein Mittagessen, was vielerorts „to go“ angeboten wird, zu verzehren. Am Waldshuter Rheinufer sind immer wieder Angestellte zu sehen, die ihren Snack mit einem Spaziergang verbinden. Um ein mittägliches Picknick zwischen zwei Geschäftsterminen handelt es sich vermutlich nicht bei den Überresten, die Passanten vor einigen Tagen auf einer Parkbank in der Nähe des Waldshuter Schwimmbads entdeckten. Jemand mit großem Appetit und Hunger könnte zwar bestimmt den Inhalt der beiden großen Pizzaschachteln verdrückt haben. Die Flasche Wodka eignet sich jedoch eher weniger als Getränk für die Mittagspause.

Doch egal ob Salat, Döner mit Pommes oder eben Pizza mit Hochprozentigem – die Verpackungen gehören alle in den Mülleimer und nicht auf eine Parkbank.