von Ursula Freudig

Für Freunde des Klaviers und des Komponisten Ludwig van Beethovens war es ein großes Konzert: Keiko Hattori zog am Montagabend in der Waldshuter Stadthalle mit den drei berühmten Klaviersonaten Beethovens, „Pathétique“, „Mondschein-Sonate“ und „Appassionata“, in den Bann. Mit ihrem klaren und kraftvollen Spiel, nahm Keiko Hattori an die 100 Zuhörer mit in Beethovensche Klangwelten voller Dynamik, Intensität, Unberechenbarkeit und Spannung.

Ebenso elegant wie virtuos vermittelte sie die enorme Ausdruckskraft der Sonaten, die Beethoven zwischen 1798 und 1805 komponiert hat. Musik nicht einfach „nur“ hören, sondern zulassen, dass man von ihr mitgerissen wird, die Bilder und Gefühle zulassen, die sie vor allem mit ihren Dissonanzen und klanglichen Eruptionen hervorruft – Keiko Hattori machte es möglich. Manchmal klang es, als ob sie mehr als zwei Hände hätte, so voluminös und raumfüllend war, was sie den schwarz-weißen Tasten entlockte.

Alle Sinne werden angesprochen

Wer sich auf die Musik einließ, dessen Sinne wurden wach gerüttelt und fanden nur zeitweise etwas Ruhe – am Schönsten, wenn auch mit traurig-melancholischem Unterton, im getragenen ersten Satz der Mondscheinsonate, die als Inbegriff romantischen Musikerlebens gilt. Mit den leidenschaftlich-wilden Klangkaskaden des dritten Satzes der „Appassionata“ endete das offizielle Programm. Als Zugabe schenkte Keiko Hattori dem Publikum einen gefühlvollen „Liebestraum“ von Franz Liszt.

Mit großem Beifall und Bravo-Rufen bedankte sich das Publikum bei der japanischen Pianistin, die in Tokio und am Mozarteum in Salzburg studiert hat, bedeutende Wettbewerbe gewonnen hat und auf internationalen Bühnen zuhause ist. Auch in Waldshut hat sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Veranstalter waren die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft und das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen. Kulturamtsleiterin Kerstin Simon hatte die Besucher begrüßt und vor dem Hintergrund von Corona und Ukraine-Krieg, ihre Freude über jeden einzelnen ausgedrückt, der gekommen war.

Benefizkonzerte für Ukraine geplant

Kerstin Simon wies auf kommende Benefizkonzerte (freier Einritt) für die Menschen der Ukraine hin. Eines davon ist am 2. Mai, 19 Uhr, in der Stadthalle Waldshut, Veranstalter sind das Kulturamt und die Mozartgesellschaft. Die aus der Ukraine stammende Meisterpianistin Galina Gusachenko wird Werke von Mozart und Mendelssohn Bartholdy spielen und Georg Mais mit einem Vortrag Einblicke in das Leben der Komponisten geben.