Fast 100 Kinder und Jugendliche und ein Stargast werden in der katholischen Pfarrkirche Tiengen musizieren. Das zehnte Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Club Waldshut-Tiengen steht vor der Türe. Vom Klettgau-Gymnasium Tiengen, der Grundschule Eggingen und aus Dogern und Albbruck kommen die mitmachenden Chöre und Orchester, der Stargast ist in Lauchringen aufgewachsen. Es ist Philip Braun, Absolvent des Klettgau-Gymnasiums und ehemaliger Student des Jazz- und Popgesangs.

Er lebt heute in Stuttgart, kommt aber – wie er betont – immer wieder gern in die Heimat zurück. Sein musikalisches Leben als Sänger und Songwriter spielt sich aber überwiegend im Stuttgarter Raum ab. Und dies sehr erfolgreich: „Wie gemalt“, ein Nummer-1-Song des Sängers Wincent Weiss, etliche Hits des Rappers Cro und „The River“, der DSDS-Siegertitel 2019, stammen aus seiner Feder. Natürlich schreibt er auch Titel für seine eigenen Projekte. „Beim Kinder-für-Kinder-Konzert werde ich aktuelle Popsongs von Künstlern wie Ed Sheeran oder The Weeknd singen, die mich persönlich sehr bewegen, sowie mit „Somebody New“ einen eigenen Song“, erzählt er.

Besonders gespannt darf das Publikum auch auf „Filu ist besonders“ sein. Dies ist Titel des Kinderbuchs von Monia-Diana Söhner, das am Konzertabend von ihr vorgestellt wird, Philip Braun wird den Titelsong singen. Buch und Song handeln von einem kleinen Fuchs, der etwas anders aussieht als seine Kameraden und seinen Weg zu sich selbst und anderen findet. Für Philip Braun war es selbstverständlich, dass er beim Kinder-für-Kinder-Konzert mitmacht. Kinder zu unterstützen, ist ihm wichtig, ebenso eine klare Position einzunehmen. „Ich finde es wahnsinnig wichtig, als Künstler gewisse Werte zu vertreten“, sagt er.

Seine Songs, das Kinderbuch, sein Auftritt sind für ihn auch Ausdruck eines Anliegens, das er so umschreibt: „Den Kindern zeigen, dass Träume nie zu groß sind, um sie in die Tat umzusetzen, zeigen, was möglich ist, wenn man an sich glaubt.“ Genau das hat Philip Braun getan. Als Student, der am Anfang eines unsicheren musikalischen Weges stand, war er vor vielen Jahren schon einmal bei einem Kinder-für-Kinder-Konzert dabei. Beim kommenden tritt er als professioneller, erfolgreicher Künstler auf, der sich seinen Traum verwirklicht hat. Joachim Vanselow aus Lauchringen wird ihn am Piano begleiten.

Konzert: Am Dienstag, 16. Mai, 19 Uhr, findet das Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis Club Waldshut-Tiengen in der katholischen Pfarrkirche Tiengen statt. Eintritt frei, am Konzertende Kollekte für notleidende Kinder in der Gegend. Neben Philip Braun treten auf die Jugendmusik Albbruck-Dogern, der Grundschulchor Eggingen und vom Klettgau-Gymnasium Tiengen die Bläser AG 7 und der Mittel- und Oberstufenchor.