Frau Offermann-de Boor, wie geht es Ihren Mitarbeitern und Ihnen im Haus am Vitibuck?

Diese Zeit stellt uns alle auf die Probe. Als Führungskraft steht man zusätzlich unter Druck, aber ich habe eine großartige „Mannschaft“ auf die ich mich verlassen kann und die Spitzenarbeit leistet. Die Mitarbeiter sind gerade in der aktuellen Corona-Krise füreinander da und zeigen einen hohen Einsatz für die Bewohner. Viele haben signalisiert, dass sie auch im Jahresurlaub erreichbar sein werden, um für den Fall der Fälle einzuspringen. Dies stellt ein großes Entgegenkommen dar und unterstreicht den Zusammenhalt. Der größte Anteil der Mitarbeiter sind Frauen, darunter auch Mütter. Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen, Spielplätze sind abgesperrt und auch Treffen mit Freunden kommen nicht in Frage. Das Leben hat sich durch die Ausbreitung des Coronavirus massiv verändert und das in sehr kurzer Zeit. Das heißt auch, dass sich das Leben und die Arbeitssituation unserer Mitarbeiterinnen gerade wandeln. Die herausfordernde Arbeit im Pflegeheim belastet zunehmend und nach Feierabend stehen private Herausforderungen im Haushalt und mit den Kindern an. Das Gefühl, dass es einem in der Arbeit zu viel ist und man nicht mehr kann, wird jetzt oft nicht mehr durch das Zuhause aufgefangen, weil häufig auch dort kein Halt mehr möglich ist.

Und wie geht es den Bewohnern? Welche Angebote gibt es noch für sie?

Teilweise zeigen sie ein hohes Maß an Gelassenheit und innerer Ruhe und haben die Fähigkeit, gerade in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Es gibt aber auch Bewohner, die sich ausgegrenzt und einsam fühlen. Menschen, die feste Strukturen und Wiederholung brauchen, leiden besonders unter der Situation. Sie sollen nach „den Vorgaben“ alleine Essen, nicht an Aktivitäten teilnehmen, die Abstände zueinander halten. Auch die wöchentliche Seelsorge ist weggefallen. Ich finde es erschreckend, wie schnell die Seelsorger aus den Pflegeheimen gedrängt worden sind. Die Seelsorge ist unverzichtbar, weil sie Menschen auffängt, wo wir Pflegende es nicht mehr können. Deshalb hat unser Seelsorger vor Kurzem in unserem Innenhof einen Gottesdienst gehalten, den die Bewohner auf den Balkonen verfolgten. Sie konnten Mitsingen und ein Gebet sprechen. Von dort aus konnten sie auch schon zwei Bläsern der Stadtmusik Tiengen zuhören, was ebenfalls gut ankam. Außer der Einzelbetreuung und einem täglichen Gesprächsangebot, gibt es kleine, bereichsbezogene Gruppenangebote. Bewohner tanzen, singen und hören Musik. Wir haben Video-Gespräche mit Angehörigen ermöglicht, aber vielen fällt der Umgang damit schwer. Insgesamt betrachtet hilft diese Maßnahme aber durchaus.

Verändert Corona das Verhältnis zwischen Bewohnern und Mitarbeitern?

Ja, die Angst vor Ansteckung verändert das Miteinander. Es gibt vereinzelt Verunsicherungen bei Bewohnern im Hinblick auf Ansteckungsgefahren verbunden mit der Bitte, keine Grundpflege durchzuführen. Mit aufklärenden Gesprächen und entsprechenden Schutzmaßnahmen konnten wir die Ängste abbauen. Pflege auf Abstand ist nicht realisierbar. Die veränderten Umstände, besonders das Fernbleiben der Angehörigen, kann dazu führen, dass sich Bewohner verbal oder körperlich aggressiv verhalten. Auch hier setzen wir gezielt Maßnahmen um, die zum Beispiel die Bewohner ablenken oder ihnen neue Kontaktmöglichkeiten ermöglichen, beispielsweise über Video.

Wie gehen die Angehörigen mit dem Besuchsverbot um?

Einige bestärken uns mit lieben Worten und netten Zurufen. Andere sind beunruhigt. Sie haben Sorge, ihre Nächsten im schlimmsten Fall nicht mehr lebend gesehen zu haben. Es war und ist für uns ethisch kaum vertretbar, das Haus zu schließen, aber wir müssen den Infektionsschutz gewährleisten. Wir brauchen unsere Angehörigen und gerade jetzt brauchen wir ihr Verständnis für die Maßnahmen, um diese schwierige Zeit gemeinsam zu meistern.

Was ist wenn Bewohner im Sterben liegen?

Pflegeheime standen sehr schnell im Fokus, ihre Bewohner zu gefährden, weil sie die Schutzmaßnahmen nicht ausreichend umsetzten. Besuchsmöglichkeiten von sterbenden Heimbewohnern dürfen nicht der Willkür überlassen werden, deshalb regelt ein festgelegter Ablauf den Besuch. Grundsätzlich gilt: Niemand stirbt allein. Die Sterbebegleitung findet statt. Ein enger Angehöriger darf unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen ins Haus kommen. Die Schutzausrüstung wird in diesen Fällen durch die Einrichtung gestellt. Wenn wir es ermöglichen können, unterstützt unser Personal den Angehörigen.

Was tun Sie, um möglichst früh mögliche Ansteckungen zu entdecken?

Dazu gehört das tägliche Messen der Körpertemperatur der Bewohner. Jedes Anzeichen von Unwohlsein wird kritisch betrachtet. Es ist manchmal nicht leicht, dabei „cool“ zu bleiben. Bei Symptomen haben wir klar definierte Vorgehensweisen, zum Beispiel Isolation im Zimmer und Schutzausrüstung für Mitarbeitende. Mir persönlich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob alte und demente Menschen im Falle eines positiven Testergebnisses isoliert und „ruhiggestellt“ werden können und dürfen.

Sind Sie zuversichtlich, dass „Ihrem“ Heim eine Corona-Infektion erspart bleibt? Wenn nicht, sind Sie gut vorbereitet?

Wir gehen davon aus, dass auch das Haus am Vitibuck früher oder später betroffen sein wird. Deshalb haben wir innerbetrieblich einen Pandemieplan ausgearbeitet und viele Szenarien durchgespielt. Ob praktisch alles umgesetzt werden kann, ist fraglich. Grundsätzlich sind wir aber sehr gut vorbereitet. Mit Schutzkleidung sind wir dankenswerterweise vom Landkreis versorgt worden. Bei gleichzeitig mehreren Infizierten wird sie aber nicht ausreichen. Wir bedanken uns auch sehr herzlich bei Hannelore Tomasi und den Ehrenamtlichen des „Nähtreffs Tiengen, bei Margot Schüle und der ehrenamtlichen Gruppe „Nähen mit Herz“ des Verbandes Wohneigentum Oberlauchringen für die Bereitstellung von Schutzmasken.

Können Sie sich in absehbarer Zeit Lockerungen der bestehenden Vorgaben für Pflegeheime vorstellen?

Fast täglich erreichen uns von vielen Seiten ganze „Romane“ von neuen Vorgaben. Es kostet Zeit, Geduld und Verständnis, um die Mitarbeiter und Bewohner zu sensibilisieren und zu schulen. Aber sie sind sehr diszipliniert und halten sich an die Vorgaben. Jede Maßnahme ist ein Abwägen zwischen psychischer Belastung durch Isolation (keine Sozialkontakte) und dem Risiko der Infektion, welche bei unserer Hochrisikogruppe mit schweren Verläufen einhergehen kann. Wir müssen weiterhin die Risikogruppen schützen. Ich gehe davon aus, dass wir uns auf eine längere Zeit der Isolation einrichten müssen und deshalb kreative Maßnahmen umsetzen müssen. Zum Beispiel könnte ein „Besucherfenster“ eingerichtet werden, um Begegnungen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu ermöglichen.

Nehmen Sie noch neue Bewohner im Pflegeheim auf?

Jede Neuaufnahme ist mit einem zusätzlichen Risiko verbunden und jede Nicht-Aufnahme hat wiederum weitreichende Folgen. Die Betten im Krankenhaus müssen für Notsituationen vorgehalten werden und Angehörige, die Zuhause Familienmitglieder pflegen, müssen gerade in diesen Zeiten entlastet werden. Um das Risiko zu reduzieren, machen wir vor einer Aufnahme eine gründliche Anamnese, fragen nach dem Ergebnis des Corona-Abstrichs und veranlassen in unserem Haus eine zweiwöchige Quarantäne für die betreffende Person.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich hoffe, dass bald ein Impfstoff oder Medikament gegen das Virus gefunden wird, denn je länger die Situation anhält, desto schwerer werden die Belastungen für alle zu ertragen sein. Und ich hoffe, dass es nicht bei der einmaligen „Corona-Prämie“ für Pflegekräfte bleibt, sondern sie grundsätzlich mehr Anerkennung von der Gesellschaft bekommen und besser entlohnt werden.