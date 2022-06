von Alfred Scheuble

Mehr als zehn Stunden rollte der Fußball über den Rasen des Sportvereins Gurtweil und landete weit über 100-mal im Tor. So erlebten es jedenfalls die vielen Gäste beim SVG-Pfingst-Sportfest.

Der Pfingstsamstag

Bereits am Samstagnachmittag eröffneten die beiden D-Jugend-Mannschaften aus Gurtweil und Waldshut die torreichen Fußballspiele. Die jungen Gastgeber gewannen dieses Spiel mit 4:2 Toren. Noch etwas erfolgreicher spielte die erste Mannschaft des SV Gurtweil, die das Punktspiel gegen den SV Jestetten sogar mit 6:1 gewinnen konnte.

Mit einem 6:1 Sieg legten die beiden Kreisliga B-Mannschaften aus Gurtweil (rotes Trikot) und Jestetten die Messlatte für die folgenden Fußballspiele recht hoch. Insgesamt fielen beim zweitägigen SVG-Pfingst-Sportfest über 100 Tore. | Bild: Alfred Scheuble

Eine herbe Niederlage mit 2:7 Toren mussten dann gegen Abend die Alten Herren gegen den SV Waldhaus hinnehmen. Das tat aber der Festesfreude der illustren Gäste auf dem Sportgelände keinen Abbruch. Im Gegenteil, ein Gast meinte, etwas von der „puren Leichtigkeit des Seins“ spüren zu können. Eine Festbesucherin meinte: „Es ist ein Traditionsfest, auf das ich mich jedes Jahr freue, weil ich alte Bekannte wiedersehe.“ Und ein Ex-Fußballer sagte: „Es ist so schön, sich wieder zu treffen, bei schönem Wetter und in gemütlicher Atmosphäre.“ Jedenfalls feierten die SVG-ler und ihre Gäste bis spät in die Nacht hinein in froher Runde.

Das Grümpelturnier

Am Pfingstsonntag stand dann das Fußball-Grümpelturnier auf dem Spielplan. Die vielen Phantasienamen der 18 teilnehmenden Mannschaften provozierten so manche Bemerkungen. Zum Beispiel die Mannschaftsnamen „Glashoch Rangers“, „Spvgg Lattendicht“, „Saufhampton“ oder die Trikotaufschrift „Promilson“ ließen unstrittig erahnen, dass ein beachtlicher Bierkonsum einer der einflussreichen Spielbegleiter war. Ganz originell das Grümpeln verstehend kam das Mixed-Team „Turne bis zur Urne e.V.“ mit einem Rollator, mit Infusionsbeuteln und klinisch bekleidet auf den Spielplatz.

Ganz originell zum Grümpelspiel kam das Mixed-Team „Turne bis zur Urne e.V.“ mit einem Rollator, mit Infusionsbeuteln und klinisch bekleidet auf den Spielplatz. | Bild: Alfred Scheuble

Dass ihr Einsatz „erfolglos“ blieb, lag nicht zuletzt am fairen Spiel der Grümpelkicker. Denn der Spaß und die Freude am Ballspiel standen im Mittelpunkt der etwa 150 Akteure, die sich zum Glück nicht verletzten, aber anderntags nicht nur den Muskelkater, sondern auch den ein oder anderen Kater auskurieren mussten.

Endspiel und Ausklang

Nach teils sehr spannenden, jeweils 15 Minuten dauernden Fußballspielen in den vier Gruppen auf zwei Plätzen, standen die beiden Endspielteilnehmer fest, nämlich die „Glashoch Rangers“ und die „Krv, Znoj i Pivo“. Nach dem torlosen Spiel mussten sich die Akteure einem spannenden „9-Meter-Schießen“ stellen, das die „Glashoch Rangers“ schließlich auch mit etwas Glück gewinnen konnten.

Fix und fertig, aber dennoch glückselig nahmen die beiden Endspielteilnehmer den Siegerpokal, beziehungsweise den Trostpreis entgegen und ließen danach mit den Festgästen das SVG-Pfingstsportfest 2022 nach und nach ausklingen.

Angenehmes Frühsommerwetter lockte viele Besucher zum Pfingst-Sportfest des Sportvereins Gurtweil. Ein Ex-Fußballer sagte: Es ist so schön, sich wieder zu treffen, bei schönem Wetter und in gemütlicher Atmosphäre. | Bild: Cornelie Scheuble