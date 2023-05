Ein Ereignis, das alljährlich nicht nur Sportfans begeistert, steht vor der Türe: Das dreitägige Pfingstreitturnier des Reitervereins Tiengen. Auf dem Gelände rund um die Reitanlage an der Wutach werden wieder Pferd und Reiter alles geben, um in Spring- und Dressurdisziplinen die Nase vorn zu haben. Rund 200 Teilnehmer und 250 Pferde werden in 32 Prüfungen und 600 Starts zu erleben sein.

Dies ist in etwa der Rahmen wie 2022, aber ganz sind die Abläufe nicht so wie im Vorjahr. Die Besucher dürfen sich auf zwei Premieren freuen: Bei einer Springprüfung im Einsteigerbereich müssen die Pferde ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen und feste Geländehindernisse wie Baumstämme überwinden. Bei Berührungen fallen keine Stangen, was Pferd und Reiter besondere Qualitäten abverlangt, um Verletzungen zu vermeiden. Mit „Jump & Drive“ gibt es eine Kombination aus Springreiten und Fahrradfahren: Nach dem Springen übergibt der Reiter die Gerte an einen Partner auf dem Fahrrad, der einen kurvenreichen Parcours zu meistern hat. Das schnellste Duo gewinnt.

„Wir wollen beim diesjährigen Turnier Reitern und Zuschauern etwas Neues bieten, bei Jump & Drive steht vor allem Spaß und Gaudi im Vordergrund“, erklärt Nicole Huber, Vorsitzende des Reitervereins Tiengen. Weitere Überraschungen warten auf die Zuschauer im Rahmen eines Showprogramms, das die Vielfältigkeit des Reitsports zeigen soll. Sich treffen und im Festzelt kulinarische Angebote genießen oder dem Hufschmied bei der Arbeit über die Schulter schauen – das Pfingstreitturnier steht für ein sportliches Ereignis mit Festcharakter.

Der Aufwand für das Turnier ist groß. Vorsitzende Nicole Huber ist dankbar für die Unterstützung von mehreren Seiten. Dazu gehören viele ehrenamtliche Helfer, großzügige Sponsoren und die Stadt, die alljährlich die große Wiese für die Springprüfungen zur Verfügung stellt. Die Vorsitzende hebt hervor, wie wichtig vor allem auch die Unterstützung der Besucher durch das Nutzen der kulinarischen Angebote im Festzelt ist. Gutes Wetter ist weiterhin maßgebliche Grundlage für ein erfolgreiches Turnier. Hier ist die Zuversicht groß.