von Manfred Dinort

Herr Zoche, wie hat sich die Corona-Krise bei Ihnen persönlich ausgewirkt?

Ich denke, dass es bei mir kaum anders ist, als bei den meisten Menschen: Man muss seine alten Gewohnheiten der veränderten Situation anpassen. Das fällt nicht immer leicht.

Gibt es Auswirkungen auf den Alltag des Klosters?

Wir haben in Maria Bronnen zurzeit keine Gäste und sind als Gemeinschaft ganz unter uns. Die staatlichen Vorgaben wirken sich bei uns wie bei jeder normalen Familie aus. Auch wir müssen achtgeben, dass das Virus nicht durch die Außenkontakte, die viele von uns haben, in die Gemeinschaft eingeschleppt wird.

Zur Person Pater Hermann-Josef Zoche wurde 1958 in Bremen geboren. Nach einem Theologie- und Philosophiestudium in Frankfurt, Freiburg, München und Augsburg promovierte er in katholischer Theologie und in systematischer Philosophie. 1987 trat er dem Orden der Brüder vom Gemeinsamen Leben bei. Seit 1991 ist er Pfarrer in Waldkirch und seit 2001 Leiter der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen.

Jedenfalls gab es starke Einschränkungen bei den Gottesdiensten und Veranstaltungen...

Ja, der eingeschränkte Gottesdienstbesuch ist in der Tat schmerzlich. Vor Corona hatten wir in Waldkirch sonntags zwischen 250 und 300 Kirchbesuchern, jetzt sind es am Sonntag maximal hundert Gläubige, die in der Kirche einen Platz zugewiesen bekommen. Es kam schon vor, dass bei einer Messe für einen Verstorbenen die Angehörigen keinen Platz mehr bekommen haben. Die Heilige Messe, der Empfang der Kommunion, ist doch das zentrale Element einer katholischen Pfarrgemeinde. Pfarrgemeinde entsteht zuallererst in der gemeinsamen Feier der Heiligen Messe. Ein Fernsehgottesdient kann das nicht ersetzen.

Manfred Dinort | Bild: privat

Auch die Feste im Jahreskreis haben gelitten....

Wir haben dieses Jahr den Weißen Sonntag im Oktober gefeiert. Ich hatte von den Rückmeldungen her den Eindruck, dass die Feier sehr schön war. Sie war befreit von dem üblichen Hype, die oft mit dem normalen Weißen Sonntag verbunden ist. Die Herauslösung der Erstkommunionfeier aus den traditionellen Befrachtungen, hat das Wesentliche wieder stärker hervortreten lassen. Es war stiller, inniger, und vielleicht auch andächtiger, als ich es sonst schon erlebt habe. Es gab, um es salopp zu sagen, keine „Zaungäste“. Für die wenigen Kirchbesucher, die bei der Feier dabei sein konnten, war es etwas Besonderes. Andere Mitbrüder haben die Erstkommunion „open-Air“ an der Fatimakapelle gefeiert. Das war auch sehr schön.

Überall sind die Besucherzahlen rückläufig. Auch in den Kirchen. Hat sich der Trend durch die Corona-Krise verstärkt?

Wenn man in diesen Zeiten in die Heilige Messe möchte, muss man dafür mehr auf sich nehmen, als gewohnt. Man kann nicht spontan am Sonntagmorgen entscheiden, dass man jetzt zur Kirche geht. Wer eine Reservierung hat, der muss früher daheim aufbrechen als sonst, muss eine Maske tragen, muss sich an den Markierungslinien anstellen, kann sich den Platz nicht aussuchen, sondern bekommt ihn zugewiesen. Es gibt nach der Messe keine Gruppenbildung und Begegnungsmöglichkeit. Das hat aber den Vorteil, dass bei den Kirchbesuchern, die jetzt kommen, eine klare Entscheidung vorliegt, zur Heiligen Messe zu gehen, trotz aller Einschränkungen.

Wie sieht die Planung für Weihnachten aus?

Wir machen an Heiligabend nachmittags eine Art „Waldweihnacht“ für Familien mit Kindern auf dem großen Kirch-Parkplatz und den angrenzenden Grünflächen. Dort ist genügend Raum zum Abstandhalten zwischen den Familiengruppen. Die Kinder sind eingeladen mit Lampen, Fackeln oder Laternen zu einer großen Krippe zu kommen – wie damals die Hirten in der Nacht von Bethlehem. Alphornbläser gestalten die Feier musikalisch mit. Die Heiligen Messen finden wie gewohnt in der Kirche statt. Es gibt an beiden Weihnachtstagen noch zusätzlich eine Abendmesse um17.30 Uhr.

Wird die Corona-Krise nachhaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Kirche haben?

Das ist schwer zu sagen. Der Drang der Menschen, zu den alten Gewohnheiten zurückzukehren, ist groß. Ich denke, dass es an jedem Einzelnen liegt, was er aus den Erfahrungen dieser Krisen-zeit macht und ob er seinen Lebensstil vielleicht ändert.

Der Kirche wird der Vorwurf gemacht, sie hätte keine Antworten auf die Krise gefunden. Wie sehen Sie das?

Was die formalen Regelungen betrifft, reagiert die Erzdiözese gut, schnell und professionell. Der Apparat läuft. Es kommen Mails, Drucksachen, Broschüren, Vorlagen für Bußandachten, Hefte fürs Hausgebet, Kollekten-Aufrufe. Mir scheint, dass die Corona-Zeit dennoch eine weitaus tiefer sitzende Krise widerspiegelt. Es geht ja nicht nur um die jetzigen Antworten auf die vorhandene Krisensituation, sondern um eine Erneuerung im Glauben. Vielleicht offenbart die Krise, dass die Kirche es seit vielen Jahren und Jahrzehnten versäumt hat, den Menschen eine alltagstaugliche Spiritualität zu vermitteln – und jetzt sind viele Menschen, die Jahre und Jahrzehnte ganz bequem mitgefahren sind, ganz plötzlich damit konfrontiert, ihre eigene, persönliche Frömmigkeit, jenseits der gewohnten kirchlichen Einbettung, zu erneuern und zu vertiefen. Ich hoffe, dass es vielen Menschen gelingt, aus der Bedrängung und Not heraus spirituell neu aufzubrechen, alte Standpunkte zu überprüfen und, ja auch das: Eine neue Sehnsucht zu entwickeln, nach gemeinsamen Feiern, nach Lobpreis und nach der Eucharistie.

Haben Sie Verständnis für die Querdenker?

Nein.

Vielleicht bleibt jetzt ja auch mehr Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Haben Sie ein neues Buch in Vorbereitung?

Ja, ich habe in der Tat diese ruhigen Monate genutzt, um ein neues Buch zu beginnen, das mir schon lange ein Anliegen ist. Es geht dabei um die Frage, wie das Christentum als eigenständige und vom Judentum getrennte Religion entstanden ist. Eigentlich hatten die Apostel, selbst Paulus, das nicht auf dem Schirm. Zu Anfang waren die Christen nur eine weitere jüdische Konfession. Alle Apostel, Jesus und Paulus, waren Juden. Die Christen sind in die Synagogen gegangen, ließen ihre Knaben beschneiden und hielten sich an die Thora. Rein zahlenmäßig wäre die Gruppe der Christen gar nicht in der Lage gewesen, sich von Anfang an als selbständige neue Religion zu behaupten. Wo denn, wie denn und womit denn? Es gab ja noch kaum einen einheitlichen Kult und nicht einmal ein einheitliches Schrifttum der Christen. Das Neue Testament war gerade erst am Entstehen. Was aber hat dazu geführt, dass die ersten Christen aus dem Schatten des Judentums herausgetreten sind? Diese Frage führt zu sehr komplexen Antworten, und genau die versuche ich darzustellen. Es geht dabei primär um die historischen Ereignisse bis zur Zerstörung Jerusalems durch die Römer und nicht so sehr um Theologie, die ja gerade erst dabei war, sich zu entwickeln. Sehr spannend.