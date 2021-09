Während Ali Eischaarain aus Kairo sich im Hotel und Kurhaus St. Blasien aufhielt, logierte Seine Excellenz Generalleutnant Fedor Stehr aus Wiesbaden mit seiner Gattin Hedwig im Erholungsheim Friedrichshaus. Im Kurhaus Höchenschwand wiederum hatte sich Frau Geheimrat Sarweg aus Tübingen mit Begleitung einquartiert. Und in der Villa Luisenheim des Sanatoriums für Nerven- und innere Leiden residierte das Fräulein Ellen Gerhard aus Köln.

Diese biografischen Angaben entspringen nicht etwa einem Gesellschaftsroman, sondern entstammen der Kur-zeitung und Fremdenliste des Jahres 1920 für die Stadt St. Blasien sowie ihre Nachbarkurorte Höchenschwand und Menzenschwand. Eingesehen werden kann diese in der Dauerausstellung des Kreismuseums in St. Blasien.

Nicht nur die vergilbten und zum Teil eingerissenen Seiten oder veraltete Anreden und Titel wie Fräulein und Geheimrat zeugen von längst vergangenen Zeiten. So wäre die Veröffentlichung personenbezogener Daten inklusive der Angabe des Aufenthalts in Kliniken verschiedener Fachrichtungen, die Aufschluss über eine mögliche Erkrankung geben, wie es vor einem Jahrhundert offenbar üblich war, heutzutage undenkbar angesichts der Datenschutz-Grundverordnung. Auch der Name der Rubrik „Verzeichnis der anwesenden Fremden“ wäre mittlerweile alles andere als politisch korrekt.

Eine Gemeinsamkeit hat das Kurblatt von 1920 jedoch mit der heutigen Tageszeitung. Damals wie heute berichtete die jeweilige Redaktion über den Geburtstag von Martin Gerbert. Denn egal ob zum 200. oder 301. Ehrentag – der Fürstabt bleibt in St. Blasien unvergessen.