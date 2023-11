Drei Rennfahrer des Velo- und Bike-Clubs Waldshut-Tiengen sind beim Krapf Bike Cup in Fischingen in der Schweiz gestartet. Der Krapf Bike Cup ist eine gute Möglichkeit, in dieser Saison noch einige Rennkilometer zu sammeln und gleichzeitig auch eine gute Vorbereitung auf die Rennen in 2024, schreibt der Velo- und Bike-Club Waldshut-Tiengen in einer Pressemitteilung. Im VBC-Trikot standen Laura Queyreau, Miro Siebold und Tobias Senn am Start. Es standen laut dem Verein vier Runden auf einer harten und fahrtechnisch anspruchsvollen Strecke mit vielen nassen Wurzeln auf dem Programm.

Laura Queyreau zeigte ein starkes Rennen und teilte sich die vier Runden perfekt ein, so der Verein. Nach einem langen Rennen und ein wenig Pech mit einer heruntergefallenen Kette erreichte sie den neunten Platz. Miro Siebold lag gut im Rennen, hatte in der zweiten Runde aber großes Pech, er musste eine Vollbremsung hinlegen, ist dabei auf nassen Wurzeln weggerutscht und gestürzt. Er konnte das Rennen deshalb nicht beenden, ihm ist aber nichts Schlimmeres passiert.

Tobias Senn wurde am Start eingeklemmt und lag dadurch weit hinten im Feld. Durch die vielen Trail-Abschnitte war es schwierig für ihn, sich nach vorn zu arbeiten. Er ist bis auf Platz zwei vorgefahren und war die zweite Rennhälfte mit einem anderen Fahrer unterwegs. Auf den letzten Metern hat er den zweiten Platz im Zielsprint noch verloren und ist so auf Platz drei gelandet, schreibt der Velo- und Bike-Club Waldshut-Tiengen abschließend in seiner Mitteilung.