von Alfred Scheuble

Im Juni und Juli stehen noch fünf Feierlichkeiten zum Abschluss des Pater-Jordan-Jahres an. In Gurtweil, Tafers/Schweiz und in Freiburg finden verschiedene Veranstaltungen statt. Der Gründer der Salvatorianischen Gemeinschaften, Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, geboren am 16. Juni 1848 in Gurtweil, wurde am 15. Mai 2021 in der Lateranbasilika in Rom seliggesprochen.

Daran schloss sich ein Jahr der Danksagung an, welches nun am 21. Juli, dem offiziellen Gedenktag des neuen Seligen und zugleich am Tag seiner Priesterweihe im Jahre 1878, zu Ende geht. Jetzt soll dieses Ereignis in Gurtweil, dem Geburtsort Pater Jordans, in Tafers/Schweiz, dem Sterbeort und in Freiburg, dem Ort seiner Priesterweihe, nochmals gebührend gefeiert werden.

Waldshut-Tiengen Geburtszimmer von Pater Jordan in Gurtweil wird rekonstruiert

Die Feierlichkeiten beginnen am Sonntag, dem 19. Juni mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr zur Übertragung der Reliquie des Seligen Franziskus Jordan in die Pfarrkirche. Das Gurtweiler Reliquiar ist identisch mit dem Reliquiar im Mutterhaus der Salvatorianer in Rom und mit dem Reliquiar in Jordans Sterbeort Tafers. Dadurch soll die Verbundenheit dieser drei Orte unterstrichen werden, die im Leben Pater Jordans eine besondere Bedeutung hatten. An diesen Festgottesdienst wird sich eine Agape-Feier (Umtrunk) vor der Kirche anschließen.

Am Samstag, 18. Juni, lädt Andreas Hauser ab 19.30 Uhr im Pater-Jordan-Haus zu einem Vortrag mit dem Titel „Unterwegs sein – Berührungen mit Pater Jordan“ einladen.

Der Höhepunkt zum Abschluss des Gedenkjahres wird ein feierlicher Gottesdienst am Sonntag, den 17. Juli sein. Die Hl. Messe mit dem Weihbischof Peter Birkhofer (Freiburg) beginnt um 11.30 Uhr im Schlosshof. Weitere Mitwirkende sind die Akteure des Kirchenchores, des Männerchores, der Singgruppe Aufbruch, des Musikvereins und des Schlüchttal-Akkordeon-Orchesters. Am Nachmittag wird dann das renovierte Geburtshaus des Seligen in der Pater-Jordan-Straße 4 feierlich durch den Generaloberen der Salvatorianer Pater Milton Zonta eingeweiht werden.

Zum Abschluss des Pater-Jordan-Jahres findet schließlich am Donnerstag, dem 21. Juli im Freiburger Münster eine feierliche Messe mit Erzbischof Stephan Burger statt. Das Gemeindeteam Gurtweil und die beiden Salvatorianerpatres Peter Daubner und Bernhard Fuhrmann laden herzlich dazu ein, an diesen Feierlichkeiten zum Abschluss des Pater-Jordan-Jahres teilzunehmen.