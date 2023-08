Eine grandios aufspielende Stadtmusik, ein begeisterungsfähiges Publikum und ein spaßig-kreativer Moderator sind die Garanten für ausgelassene Partystimmung beim Chilbi-Wunschkonzert in Waldshut gewesen. Der souverän und effektvoll leitende Dirigent Frank Amrein und der anfeuernde und zur Hochform auflaufende Moderator Andreas Maier unterhielten gekonnt. Auch wenn im Festzelt noch etliche Gäste Platz gehabt hätten, so sind die wohl mehr als 300 Konzertbesucher zu einem anhaltenden Stimmungshoch aufgelaufen, das nicht besser hätte sein können. Und sie haben darüber hinaus mit ihren Wünschen und Spenden der Stadtmusik Waldshut eine stattliche Summe in die Kasse gespült. Mit den Zugaben kamen am Ende 15.000 Euro zusammen.

Bereits am frühen Abend lockte das Jugendorchester der Stadtmusik mit ihrem Dirigenten Frank Amrein die ersten Gäste in das Festzelt. Und schon bald darauf begrüßte Andreas Maier die gut gelaunten Festgäste zum 52. Chilbi-Wunschkonzert der Stadtmusik Waldshut, versprach ihnen einen tollen Abend und sagte scherzend: „Wir wollen den Chilbi-Bock fliegen lassen.“ Und sofort nach der anschließenden Frage: „Habt ihr Bock auf Chilbi?“ war klar, dass das Wunschkonzert der 555. Chilbi für die Besucher zu einem unvergesslichen Ereignis werden wird.

Den Auftakt für die 18 ausgewählten Musiktitel markierte der „Samba de Janeiro“, ein heißes Rhythmusspiel, das 386-mal gewünscht wurde. Spenden zwischen einem und 500 Euro wurden zwischen den Musikstücken eingespielt und dafür bedankten sich die Stadtmusiker immer wieder mit lustig-kreativen Gesten. Mal war es ein skandiertes „D-A-N-K-E“, mal bedankten sich die Musiker mit dem französischen „Merci“ und dem englischen „Thank you“ und dann wieder mit einer perfekten La-Ola-Welle, die auch in Richtung Publikum nachwirkte.

Immer mehr und schneller wogte die Stimmung zwischen Musikern und Publikum hin und her, was auch mit oft wiederholten und manchmal kaum enden wollenden Zugabe-Rufen bestärkt wurde. So waren es die Solistenparade mit der Sängerin Anja Lehmann oder mit Bernd Kramm an der Tuba oder die beliebten Hits „Böhmischer Traum“, „Partyplanet“ und die Lewes-Hymne „Sussex By The Sea“, die das Publikum zum Mitsingen herausforderten. „Ihr seid die beste Stadtmusik von Waldshut“, lobte spaßig-schmunzelnd die Beigeordnete Petra Dorfmeister mit einem kurzen Einwurf die Musiker auf der Bühne.

Einen weiteren Höhepunkt des Abends stellte die eindrucksvoll inszenierte Aufführung des „Waldshuter Junggesellenmarsches“ dar, der vom Bockgewinner Joe Keller mit sichtlich großer Freude und viel Spaß dirigiert wurde. Und schon erreichte die Partystimmung ihren Siedepunkt. Die mit 2376 Euro honorierte badische Nationalhymne „Badnerlied“ lockte die stets sangesfreudigen Konzertgäste auf die Bänke und brachte die Stadtmusiker ob der vielen vom Publikum stets aufs Neue angestimmten Strophen zum schier atemlosen Staunen.

Doch das Ende nahte und der Moderator Andreas Maier, der das Publikum mit den Worten „Ihr seid der absolute Knaller“ lobte, verabschiedete sich schließlich mit dem listigen Hinweis: „Nach der Chilbi ist vor der Fasnacht.“ Der Erlös des Wunschkonzerts ist für Instrumente und für die Förderung des musikalischen Nachwuchses der Stadtmusik vorgesehen.

Die Stadtmusik Die Stadtmusik Waldshut wurde 1753 gegründet. Die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden sind Henrik Dambach und Markus Kramm, Dirigent ist Frank Amrein. Zur Stadtmusik gehören auch das Jugendorchester und das Orchester Kunterbunt. Das Probelokal befindet sich im Kornhaus. Weitere Infos im Internet auf www.stm-waldshut.de.