Anfang März 2022 zeichnete der beliebte Schauspieler Heiner Lauterbach als Schirmherr die Gewinner des „Top 100 Optiker“ 2022/2023 Wettbewerbs aus und überreichte in einem feierlichen Rahmen in Düsseldorf die Urkunden den strahlenden Preisträgern. Aus Tiengen gehört auch in diesem Jahr erneut die Firma Ostioptik zu diesem Top Kreis. Markus Ziegler und sein Team sind recht stolz darauf, es wieder geschafft zu haben.

Herr Ziegler, herzlichen Glückwunsch zu der „Top 100 Optiker“- Auszeichnung. Was für ein Gefühl ist es, seit elf Jahren in Folge zu den besten Optikern Deutschlands zu gehören?

Wir, das gesamte Team von Osti­optik freuen uns natürlich riesig es wieder geschafft zu haben. Waren doch die Kriterien diesmal noch umfangreicher, wie die Jahre zuvor.

Das Thema Nachhaltigkeit war ja auch ein Kriterium der Bewertung, wie gehen Sie in Ihrem Unternehmen damit um?

Wir arbeiten eng mit Lieferanten zusammen, die uns Produkte liefern, die fair und nachvollziehbar hergestellt werden. Beispielsweise mit Andy Wolf ein Top-Unternehmen aus Österreich, welches nicht nur super modische Brillenfassungen herstellt, sondern diese auch nachhaltig produziert. In seinem Werk in Österreich werden Kunststofffassungen schadstofffrei hergestellt und im Werk in Frankreich die Beschichtungen der Metallfassungen auf Wasserbasis und von Hand aufgetragen. Und mit der neuen AW/earness Serie können alle Teile der Brille zehn Jahre bei Bedarf ausgetauscht werden.

Ihre Unternehmensphilosophie kommt gut an. Sie haben in den vergangenen Jahren aber noch mehr getan, damit sich der Kunde bei Ihnen rundherum wohlfühlt.

Natürlich, wir dürfen ja nicht stehen bleiben. Mit unserem gelungenem Umbau vor knapp drei Jahren haben wir noch mehr Atmosphäre und eine größere Präsentationsfläche schaffen können. Davon profitieren alle, unsere Kunden, wie auch meine Mitarbeiterinnen. Unsere Dienstleistungen wie Brillenglasbestimmung, Kontaktlinsenanpassung oder die erweiterten Augenuntersuchungen wie Screenings oder Augendruckmessungen können wir mit neusten computergesteuerten Messgeräten vornehmen. Und schließlich haben wir riesige Auswahl an Brillenfassung. Über 1000 Stück, die wir alle übersichtlich ausstellen, damit unsere Kunden sie unverbindlich anprobieren können.

Ein weiteres Kriterium für die Bewertung zum „Top 100 Optiker“ war Ihr Hygienekonzept zu Corona. Wie sind Sie sicher über diese schwierige Zeit gekommen ?

Wir hatten und haben ein klares Hygienekonzept, mit dem wir auch gepunktet haben. Als systemrelevante Versorger hatten wir unser Geschäft während der Pandemie durchgehend offen. Natürlich war dies mit Mehraufwand verbunden, aber das war für uns selbstverständlich, so konnten wir ja immerhin für unsere Kunden da sein.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an meine Mitarbeiterinnen, die das Ganze mitgetragen und ihr Bestes gegeben haben. Schließlich kommen wir bei der Brillen- oder Kontaktlinsenanpassung unserem Gegenüber sehr nahe. Und natürlich auch ein großer Dank an unsere Kunden die trotz Pandemie zu uns kamen, denn ohne sie wäre diese Zeit sehr viel schwieriger gewesen.

Auszeichnung

In der Auszeichnung „Top 100 Optiker“ 2022/2023 sieht die Firma Ostioptik mit Markus Ziegler und seinem Team Motivation und auch Verpflichtung, den hohen Standard aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Der Firma Ostioptik ist es gelungen, bereits seit 2010 ohne Unterbrechung die Auszeichnung als Top 100 Optiker nach Tiengen zu bringen.