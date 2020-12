von Manfred Dinort

Eine große Zahl an Themen wurden in der Sitzung des Ortschaftsrates Indlekofen angesprochen. Allein in der Tagesordnung waren elf Punkte aufgelistet. Zentraler Punkt waren die Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Ortsdurchfahrt. Das Messgerät, so berichtete Ortsvorsteher Stefan Senn, wurde im Wechsel an verschiedenen Standorten aufgestellt. Das Ergebnis: 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer hielten sich an die 50 Stundenkilometer, „fünfzehn Prozent hatten es eiliger“.

Ergebnisse je nach Standort unterschiedlich

Je nach Standort des Gerätes waren die Ergebnisse unterschiedlich. Am schnellsten wurde an den Ortseingängen gefahren. Verschwenkungen oder Verkehrsinseln einzubauen, wie es Ingrid Wildförster vorschlug, hielt Stefan Senn für keine gute Idee. Erstens fehle der Platz und zweitens werde danach wieder umso kräftiger aufs Gaspedal gedrückt. Langsamer gefahren werde im Bereich des Messgerätes, das schon relativ früh die Geschwindigkeit anzeige. Um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, müsste in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt ein schlüssiges Konzept erarbeitet werden, forderte sein Stellvertreter Stefan Ebi. „Wir messen weiter, beobachten die Entwicklung und suchen nach Lösungen“, schlug Stefan Senn vor.

Bürgerversammlung verschoben

Beim Treffen der Ortsvorsteher, so berichtete er, habe sich gezeigt, dass die Probleme in allen Ortsteilen ähnlich gelagert seien. Völlig unterschiedliche Standpunkte habe es beim Thema Bürgerversammlung gegeben: komplett ausfallen lassen, so die einen, verschieben oder die Versammlung online übertragen, so die anderen. Zustimmung fand der Vorschlag des Ortsvorstehers, die Bürgerversammlung Indlekofen zu verschieben, aber spätestens bis Ostern. „Wenn es bis dahin nicht klappt, werden wir ein Infoblatt für die Bürger herausgeben“, so Stefan Senn.

Waldshut-Tiengen Beeindruckt: Mit großem Interesse besichtigen Vertreter der Politik und der Kirche den Fortschritt der Sanierung an der Peter-Thumb-Kirche Das könnte Sie auch interessieren

Ein interessantes Kapitel in Indlekofen ist die Aufgabenverteilung unter den Vereinen. Jeder der fünf Vereine, die Landfrauen, die Landjugend, der Radsportverein, die Löschgruppe und die IG Pavillon, hat seinen bestimmten Aufgabenbereich im Dorf. „Das sind Arbeiten, die von der Stadt in diesem Umfang nicht geleistet werden könnten“, so der Ortsvorsteher. So ist beispielsweise der Radsportverein für den Aufbau, Abbau und die Pflege der Ruhebänke rund ums Dorf verantwortlich. Für die Leistungen der Vereine gibt es Vereinszuschüsse aus den Eigenmitteln, insgesamt 1.100 Euro. Jetzt gelte es, so Stefan Senn, mit den Vereinen nochmals die Gültigkeit der seit zehn Jahren bestehenden Vereinbarungen abzuklären und bestätigen zu lassen.

Ein Dauerbrenner

Ein Dauerbrenner in diesem Aufgabenfeld ist die Instandhaltung und Sicherung des steilen Abganges zum Haselbachfall. Auf einem Schild steht: Begehen auf eigene Gefahr. Jetzt wurde von der Stadtgärtnerei und dem Bauhof Material angeliefert, um die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen zu ergänzen oder zu erneuern. „Aber die Arbeiten führen wir erst durch, wenn das Wetter besser ist“, so der Ortsvorsteher. Probleme bereiten auch die wilden Ablagerungen an der Halde für Feldsteine oben am Hungerberg. Jetzt wurde ein Schild angebracht: Schutt abladen verboten. „Wir hoffen, dass es was bringt“, so Andreas Senn. Aus der Reihe der Zuhörer meldete sich Erwin Bächle zu Wort: Er lobte die einzigartige Abmachung mit den Vereinen, bestimmte Aufgabenbereiche im Dorf abzudecken. „Das gibt es nirgendwo sonst in dieser Form“, sagte er.