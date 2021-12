von Alfred Scheuble (sl)

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates stand die Ehrung von Blutspendern. Insgesamt 55 mal spendeten Tanja Müller (25 Mal), Kurt Müller (20 Mal) und Martin Vogel (10 Mal) von ihrem Blut und halfen so auch mit, Menschen das Leben zu retten. Denn eine Bluttransfusion ist für viele Menschen die einzige Überlebenschance. Ortsvorsteher Claudio Helling bedankte sich bei den Spendern und überreichte ihnen stellvertretend für das Deutsche Rote Kreuz die Urkunden.

Einstimmig votierten die Ratsmitglieder für die erneute Verschiebung der jährlichen Bürgerversammlung am Bächtelestag. „Wir wollten es unbedingt machen, aber die Situation ist so, dass man es nicht ernsthaft verantworten kann“, so der Ortsvorsteher. Jetzt ist die Bürgerversammlung, die auch 2021 bereits ausfallen musste, für den 25. Mai 2022 geplant.

Der in Gurtweil vorgesehene Impftag am 16. Dezember in der Gemeindehalle wird entgegen früheren Meldungen nun ganztägig angeboten. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich über das Internet (www.terminland.de/landkreis-waldshut) möglich.

Aufgrund der Corona-Pandemie können derzeit keine Besuche bei den Gurtweiler Jubilaren stattfinden; es werden lediglich die Präsente zugestellt.

Abschließend teilte der Ortsvorsteher mit, dass die langanhaltende Chlorung des Trinkwassers seit dem 2. Dezember beendet sei. Schließlich verlas er noch einen längeren Brief der Netzbetreiber Amprion und Transnet, der in der Kernaussage keine neuen Erkenntnisse hatte, das heißt, dass es für die Verlegung der Umspannwerke keine neuen, gewichtige Argumente gibt.