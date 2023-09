Im Visier des Oberalpfener Ortschaftsrates stand seit Langem der Geräteraum der Gemeindehalle. Er ist einerseits über eine Schiebetür mit der Halle verbunden und andererseits über ein eigenes Eingangstor auch von außen zugänglich. Wichtiger Bestandteil des Raumes sind die Einbauschränke, die hauptsächlich vom Kindergarten und den Gymnastikfrauen genutzt werden. In dem Raum sind Sportgeräte gelagert, vor allem aber das Mobiliar für die Halle, also Tische, Stühle und die Bühnenelemente für Konzert und Theater. „Alles hat hier seine Ordnung, ist gut sortiert und hat seinen festen Platz“, so Ortsvorsteher Armin Arzner.

Weil sich das Tor stark verzogen hatte und der unbeheizte Raum nicht isoliert ist, strahlte allerdings im Winter die Kälte in die Halle. Dieser Mangel wurde nun behoben, die erforderlichen Arbeiten wurden in Angriff genommen.

Die Bauleitung hatte Zimmermeister Florian Schäuble, Mitglied des Ortschaftsrates. Der Raum wurde komplett ausgeräumt, rundum isoliert, renoviert und frisch gestrichen. Auch die Decke wurde komplett gedämmt und mit Nut- und Federbrettern neu verschalt. Das Tor wurde für rund 4000 Euro ausgetauscht. Geräte und Mobiliar aus dem Raum wurden zwischenzeitlich in der Halle gelagert. „Wir räumen alles schnellstmöglich wieder ein, sodass die Halle bald wieder voll umfänglich ­genutzt werden kann“, sagt Armin ­Arzner.

Im gleichen Zug wurde auch die Außenfassade neu gestrichen. Weiterer Handlungsbedarf besteht in der Hallenküche. Hier sollte, so Armin Arzner, das bisherige Sammelsurium an Besteck und Geschirr komplett ausgetauscht werden. „Wir wollen ein einheitliches und vollständiges Geschirr für rund zweihundert Personen“, erklärte der Ortsvorsteher. Die Kosten seien bereits ermittelt, 1675 Euro. Ansonsten sei die Küche aber komplett in Ordnung. Probleme bereite dagegen der Hallenboden mit der Fußbodenheizung. „Manchmal tritt Wasser aus und der Boden gibt stellenweise nach“, stellte Arzner fest.

Erst vor fünf Jahren hatte eine große Renovierungsaktion in der Halle stattgefunden. Damals wurde eine neue Decke eingezogen, um den neuen Brandschutzbestimmungen zu entsprechen und die Akustik zu verbessern. Die Bauarbeiten dauerten fast zwei Jahre, wobei von den freiwilligen Helfern hunderte an Arbeitsstunden geleistet wurden. „Aber die Stunden zusammenzählen, das wollten wir eigentlich gar nicht“, so der Ortsvorsteher.

Das Vorhaben wurde genauestens mit der Stadt abgesprochen, die schließlich grünes Licht gab und sich an den Kosten beteiligte. Auch ein Statiker musste zurate gezogen werden. Erst wurden die alte Deckenschalung und die Beleuchtung ausgebaut. Dann wurden in den Zwischenräumen Brandschutz- und Isoliermatten eingelegt und eine Dampfsperre eingezogen, bevor die neuen Deckenelemente eingebaut werden konnten, Elemente aus heimischem Holz in ansprechender Optik. Auch die Leimbinder der Decke mussten saniert werden, da Risse festgestellt wurden. Im gleichen Zuge wurde der Eingangsbereich saniert und die Elektrik den aktuellen Bestimmungen angepasst. Am Treppenabgang zu den Kellerräumen, die vom Gesangverein genutzt werden, wurde eine Beleuchtung mit Bewegungsmeldern installiert. Dann, im Dezember 2019, rechtzeitig zum Konzert- und Theaterabend des Männergesangvereins, konnte die Halle wieder für Veranstaltungen freigegeben werden.