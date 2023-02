Wir machen mit, so lautete das einstimmige Fazit bei der ersten Sitzung des Ortschaftsrats zur Vorbereitung der 1150-Jahr-Feier des Waldshut-Tiengener Ortsteils Gurtweil im Jahr 2024. Und schon im Jahr 1974 lautete eine Schlagzeile in der Festschrift zur 1100-Jahr-Feier: „Jubiläumsfeier ohne die Mitarbeit der Vereine undenkbar“. So legten auch jetzt die Vertreter der örtlichen Vereine, der Schule, des Kindergartens und des Caritas-Wohnheims gemeinsam mit dem Ortschaftsrat die Rahmenbedingungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten im kommenden Jahr fest.

Der Termin

Die zunächst wichtigste Entscheidung in der Sitzung des Ortschaftsrats betraf den Zeitpunkt für die 1150-Jahr-Feier. Demnach wurde das offizielle Festwochenende auf den 22. und 23. Juni 2024 festgezurrt. Dieses Wochenende könnte mit einem offiziellen Festakt beginnen, sieht eine lange Festtafel in der gesperrten Schlüchttalstraße und die Mitwirkung des Naturparks Südschwarzwald vor, außerdem soll es einen Festgottesdienst und musikalische Akzente durch die Vereine geben.

Im Verlauf des Jubiläumsjahres sollen weitere Festbausteine gesetzt werden, angefangen mit der Bürgerversammlung zum Jahresbeginn. Die folgende Ideensammlung für weitere Aktivitäten erbrachte dann etliche Anregungen. Die Gestaltung einer Festschrift, die Erstellung einer Bildergalerie, ein Enten- und Seifenkistenrennen, eine Baumpflanzaktion, eine Wanderung rund ums Dorf mit historischen Stationen, eine Kinderolympiade und weitere Vorschläge wurden in die erste Gesprächsrunde eingebracht.

Schließlich einigten sich die Versammelten darauf, in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats am Mittwoch, 8. März, das Organisationskomitee für das Jubiläum benennen und ins Amt setzen zu können. Nach der knapp einstündigen Sitzung des Ortschaftsrats war eine verhaltene Aufbruchstimmung für die Jubiläumsplanung spürbar, die nun in nächster Zeit weiter befeuert werden müsse.