Christian Schmitt, der weltweit als Konzertorganist spielt und als Professor in Rotterdam tätig ist, hat die 27. Internationale Orgelwoche Waldshut eröffnet. Dies schreibt das Bezirkskantorat Hochrhein in einer Pressemitteilung. Für den Abend an der Marc-Garnier-Orgel in der Versöhnungskirche hatte Schmitt ein Programm mit Werken von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Arvo Pärt und Toshio Hosokawa zusammengestellt. Er nutzte die ganze Bandbreite an Klangfarben der Orgel – vom leisesten pianissimo bis zum rauschenden Klang des vollen Werkes – und zeigte ein hervorragendes Gespür für das Instrument. Seine hochvirtuose Spieltechnik ließ Bach und Mendelssohn in großer Klarheit klingen. Dem lang anhaltenden Applaus des Publikums ließ er als Zugabe ein romantisches Choralvorspiel zu „Der Mond ist aufgegangen“ folgen.

Bezirkskantor Matthias Flierl machte das Publikum auf die folgenden Konzerte der Internationalen Orgelwoche aufmerksam: Am Mittwoch, 26. April, 20 Uhr, wird die Reihe mit einem Konzert von Szymon Jakubowski aus Berlin fortgesetzt. Am Freitag, 28. April, 20 Uhr, spielt Daniel Franke aus Freiburg und am Sonntag, 30. April, steht um 17 Uhr ein Orgelkonzert für Familien auf dem Programm.