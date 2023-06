Zu einem Mittagskonzert am Pfingstsonntag hatte die evangelische Kirchengemeinde eingeladen. Rund 80 Besucher waren der Einladung gefolgt und erlebten ein kurzweiliges Orgelkonzert mit Norbert Düchtel aus Regensburg an der Marc-Garnier-Orgel. Der Interpret zeigte sich begeistert von der Waldshuter Kirche und der Orgel. Vier barocke Orchesterkonzerte standen auf dem Programm – ein Zeitgenosse Bachs, Johann Gottfried Walther, hat seinerzeit Instrumentalkonzerte anderer Komponisten wie Vivaldi und Telemann für den solistischen Vortrag auf der Orgel bearbeitet. Virtuos präsentierte Düchtel diese Musik, ergänzt um einige barocke Choralvorspiele zu Pfingstliedern.

Dem lang anhaltenden Beifall folgte eine amüsante Zugabe, in der drei verschiedene Nachtigallen zu hören waren: ein Orgelstück des italienischen Barock, das eine Nachtigall imitiert, ergänzt um das gezogene Nachtigall-Register der Orgel und schließlich auch eine Tonaufnahme einer echten Nachtigall, aufgenommen am Donauufer. Mit diesen Klängen verabschiedete sich Norbert Düchtel, der emeritierter Professor der Regensburger Hochschule ist. Das nächste Konzert, so teilt Bezirkskantor Matthias Flierl mit, ist ein Konzert mit dem Ensemble „querblechein“ am Sonntag, 25. Juni, 17 Uhr.