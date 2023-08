Der Orden der Salvatorianer (Ordenskürzel SDS), der von Pater Jordan 1981 gegründet wurde, ist jetzt in Gurtweil fest verankert. Das Geburtshaus des Ordensgründers befindet im Eigentum der Salvatorianer. Demnächst wird ein kleines Kloster in Gurtweil errichtet und das Pater-Jordan-Haus soll zum „Gemeinschaftszentrum Pater-Jordan-Haus“ umgebaut und saniert werden.

Das Geburtshaus des in Gurtweil geborenen, seligen Franziskus Jordan ist jetzt Sitz des „Pancratius-Pfeiffer-Missionsvikariats der Salvatorianer e. V.". Mit der Gründung des Salvatorianischen Forschungsinstituts an zwei Standorten ist nun in Gurtweil die spirituelle Heimat des Instituts und in Wien die wissenschaftliche Sektion mit dem österreichischen Provinzarchiv angesiedelt. Der Namensgeber Pancratius Pfeiffer trat 1989 in Rom in den neuen Salvatorianer-Orden ein. Er war dann für seinen Orden in Rom tätig und war ab 1902 als Generalprokurator der Salvatorianer in verantwortlicher Stellung. Beim Generalkapitel 1915 trat der Gründer des Ordens, Pater Jordan, von der Leitung zurück. Pater Pancratius Pfeiffer übernahm die Leitung und war 30 Jahre lang Generaloberer des Salvatorianer-Ordens in Rom. Durch die Implosion zweier Kaiserreiche musste Pfeiffer nach dem ersten Weltkrieg den Salvatorianer-Orden gründlich und strukturell neu ordnen. Etwas ähnliches geschieht in dieser Periode in der Ordenslandschaft West-Europas. Deshalb trägt das neue Vikariat seinen Namen.

Der Geburtsort des Ordensgründers der Salvatorianer soll ein Ort werden, an dem durch Workshops die Spiritualität und das Charisma des seligen Franziskus Jordan erfasst und vertieft werden kann. Das Ziel des Salvatorianischen Instituts besteht darin, die Forschung zur Ordensgeschichte und -spiritualität zu vertiefen. Die Quellen des Ordens, die meist auf Deutsch vorliegen, sollen im Original studiert werden können. Das internationale Forschungsinstitut stellt somit das wissenschaftliche Umfeld für die zukünftige Entwicklung und die Ausbildung der Mitglieder der Salvatorianischen Familie bereit. Die Aufgaben des Instituts sind unter anderem das Studium der Geschichte des Ordens, die Vernetzung der Forschenden, die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und die Begleitung junger Salvatorianer und Salvatorianerinnen bei ihren Studien. Mit eingebunden in das Forschungsinstitut ist auch der Sterbeort von Pater Jordan in Tafers bei Fribourg in der Schweiz. Salvatorianer in Gurtweil: Pater Piet Cuijpers aus Rom, der Ordensobere des Vikariats und Mitbegründer des Instituts, erklärte bei einem Besuch in Gurtweil: „Endlich sind die Salvatorianer am Geburtsort ihres Ordensgründers wieder beheimatet.“ Die Seligsprechung von Pater Jordan im Jahre 2021 habe wie ein Katalysator gewirkt und den Ordensverantwortlichen bewusst gemacht: „Wir können und wir wollen nicht mehr weg aus dem Geburtsort von Pater Jordan. Hier liegen die Wurzeln unseres Ordens.“

Zwar sind bereits zwei Salvatorianer-Patres seit über neun Jahren, in Gurtweil wohnend, regional aktiv, aber mit der Ansiedlung des Instituts und mit dem Bauvorhaben für ein neues Kloster habe der Orden große Schritte gemacht, so Pater Piet. In Rom würden derzeit zehn junge Salvatorianer ausgebildet, von denen einige später auch von Gurtweil aus im Erzbistum Freiburg eingesetzt werden. Einer von ihnen, der schon mal am Geburtsort Pater Jordans war, habe nach dem Besuch gesagt: „Jetzt hat es geklickt.“ Bald wird ein Mitbruder aus dem Kongo nach Gurtweil kommen.

Das Geburtshaus: Inzwischen wurde das Haus ausgebaut und modernisiert. Im Erdgeschoss befindet sich ein Begegnungsraum mit einer kleinen Küche, im ersten Obergeschoss der Gedenkraum mit der Reliquie des Seligen, eine große Bibliothek und im Dachgeschoss ein Gästezimmer. Eine kleine Grünfläche hinter dem Haus lädt zum Verweilen ein. Am Tag der offenen Tür im Juli zeigten sich viele Menschen beim Besuch des Geburtshauses sehr beeindruckt.