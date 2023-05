Ein Informationsabend zum Orchester Kunterbunt findet am Montag, 15.Mai, um 19 Uhr im Probelokal der Stadtmusik Waldshut im Kornhaus statt, berichtet der Verein. Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr in die Klasse 3 bis 5 gehen, sind dazu eingeladen.

Mit dem Orchester Kunterbunt richtet sich die Stadtmusik Waldshut an Kinder ab acht oder neuen Jahren, die im September beginnen wollen, ein Instrument zu spielen. Noch vor den Pfingstferien startet die Vorphase und alle Kinder bekommen die Gelegenheit, verschiedene Instrumente kennenzulernen und unverbindlich auszuprobieren. Ab September spielen die Kinder einmal in der Woche gemeinsam im Orchester und erhalten zusätzlich Instrumentalunterricht an der Musikschule Südschwarzwald. Während ihrer Zeit im Orchester Kunterbunt wird es immer wieder kleinere Auftritte geben.

Informationen gibt es bei der stellvertretenden Jugendleiterin Doris Baumann, Telefon 0176 83690945; E-Mail: jugend@stm-waldshut.de.