Während die Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg noch die restliche Woche ihre Schulferien genießen können, beginnt für unsere Abgeordneten in Berlin diese Woche wieder der Ernst des Lebens. Nach der Sitzungspause tagt am Mittwoch wieder erstmals der Deutsche Bundestag.

Etwas länger Schonfrist haben die Volksvertreter des Stuttgarter Landtags. Die Fraktionen und Ausschüsse treffen sich erst in der darauffolgenden Woche, die erste Plenarsitzung folgt Ende des Monats. Daran teilnehmen wird sicherlich auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz aus Kirchheim unter Teck, der kürzlich auf Besuch im Landkreis Waldshut weilte.

Wie bei solchen Treffen üblich, wurden dabei Gastgeschenke ausgetauscht. Der Einfachheit halber wandern meist Präsente in flüssiger Form von einer Hand in die andere. Schließlich gibt es für Flaschen vorgefertige Geschenktaschen, die nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch praktisch sind.

Ohne mitgelieferte Tragevorrichtung in Henkelform, dafür in schimmerndes Zellophan eingewickelt, war die Flasche Schnaps, die der Waldshuter Landrat dem Besucher aus dem Schwabenland überreichte und laut Martin Kistler aus der Region, genauer gesagt, aus Mauchen stammt. 40 Prozent beträgt der Alkoholgehalt des hochgeistigen Getränks.

„Das wäre doch ein gutes Ziel für meine Partei“, sagte der Grünen-Politiker schmunzelnd mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr, was für die Partei eine Steigerung von zehn Prozentpunkten gegenüber der Abstimmung von 2016 bedeuten würde. Sollte es weniger gut für die Grünen an den Wahlurnen ablaufen, hatte Kistler ein weiteres Geschenk für Schwarz parat: einen Regenschirm. „Für ungemütliche Zeiten“, sagte der Landrat bei der Übergabe.