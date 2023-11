Waldshut (ska) Mehr Raum für gutes Sehen soll jetzt gefeiert werden. Ebner Optik, ein modernes Familienunternehmen, öffnet seine Türen weit für die Zukunft. Nach einer umfangreichen Renovierung seit März, präsentiert sich das Geschäft nun fast doppelt so groß. Dagmar und Martin Ebner, die dritte Generation der Unternehmensführung, zeigen damit, dass Ebner Optik auch in den kommenden Jahren eine feste Größe bleibt. Ihr Sohn Andreas, der aktuell die Meisterschule besucht, unterstützt bereits tatkräftig im Betrieb.

Am Samstag, den 4. November, feiert Ebner Optik die Erweiterung mit einem Tag der offenen Tür. Ab 9 Uhr können Kunden einen Blick hinter die Kulissen werfen und die neuen Räume in der Bismarckstraße 4 in Waldshut besichtigen. Ein besonderes Highlight: eine kostenlose Irisfotografie, deren Ausdruck die Besucher mit nach Hause nehmen dürfen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Die Chance zur Erweiterung ergab sich, als die benachbarte Bäckerei Jost schloss. „Mittlerweile sind wir ein größeres Team geworden und die Werkstatt wurde einfach zu klein“, erklärt Martin Ebner. Nun gibt es auch einen schönen Aufenthaltsraum für die insgesamt sieben Mitarbeitenden. Neu ist auch ein separater Arbeitsraum für Dagmar Ebner, die sich als Augenoptikermeisterin auf Menschen mit Sehbehinderungen spezialisiert hat. „Dieses Spezialgebiet meiner Frau ist fast einmalig in unserer Region“, betont Martin Ebner, der sich selbst auf Gleitsichtbrillen und Kontaktlinsen spezialisiert hat. Mit dem Fachwissen des Augenoptikermeisters werden die Kontaktlinsen den jeweiligen Kunden individuell angepasst.

Auch Sportbrillen können auf die persönlichen Ansprüche zugeschnitten werden. „Auch Brillenträger mit einer höheren Kurz- oder Weitsichtigkeit können inzwischen uneingeschränkt ihrem Lieblingssport nachgehen“, so Martin Ebner. Sogar Tauchmasken oder Schwimmbrillen können mit der individuellen Sehstärke ausgestattet werden.

Das Team von Ebner Optik verspricht eine Expertenberatung für perfekten Sehkomfort. Modernste Messtechniken ermöglichen es, die genaue Sehstärke zu ermitteln. „Die Gläser werden in unserer eigenen Werkstatt geschliffen, denn nur so können wir für die notwendige Präzision garantieren“, erklärt der Optikermeister. Passend dazu sind ein ausgewähltes Markensortiment, sowie Sport- und Sonnenbrillen und Kontaktlinsen im Angebot. „Die Betreuung unserer anspruchsvollen Kunden, die unseren hervorragenden Service schätzen, ist unsere Leidenschaft“, betont Martin Ebner.

Während der Renovierung, die bei laufendem Betrieb stattfand, legten die Ebners nicht nur auf die Optik der Räume Wert, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ermöglicht es Ebner Optik, den benötigten Strom selbst zu produzieren. „Wir haben bereits seit Längerem unsere Beleuchtung im Geschäft modernisiert und unsere Stromkosten dadurch fast halbiert“, erklärt Ebner. Ein Hybrid-Geschäftswagen, betankt mit Öko- und Solarstrom, sowie ein E-Bike, stehen dem Ehepaar Ebner und den Mitarbeitenden stets zur Verfügung. Familie Ebner und das gesamte Team freuen sich auf die Eröffnung am morgigen Samstag.